Mỹ có thể áp lệnh cấm nhập cảnh với công dân hơn 30 nước

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ được cho là đã khuyến nghị áp lệnh cấm nhập cảnh với công dân 30-32 nước, tăng so với danh sách 19 quốc gia hiện nay.

CNN ngày 2/12 dẫn nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đã gửi khuyến nghị tới Nhà Trắng về việc nên áp thêm lệnh cấm nhập cảnh với công dân ít nhất 10 nước nữa, sau vụ người nhập cư Afghanistan bắn hai lính Vệ binh Quốc gia ở Washington, khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Theo bà Noem, Mỹ nên áp lệnh cấm nhập cảnh với công dân 30-32 nước, tăng đáng kể so với danh sách 19 nước hiện nay. Công dân của các nước nằm trong danh sách cấm này sẽ phải đối mặt các hạn chế khi nhập cảnh vào Mỹ.

Nguồn tin cho biết thêm danh sách cấm này có thể tiếp tục được mở rộng, dựa trên đánh giá của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Hiện chưa rõ những nước nào bị liệt vào danh sách mới và khi nào thông tin này được công bố.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem tại Las Vegas hôm 22/11. Ảnh: AP

Danh sách 19 quốc gia mà Mỹ đang áp dụng lệnh cấm đi lại hoàn toàn hoặc một phần gồm Afghanistan, Venezuela, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya và một số nước khác, chủ yếu ở châu Phi.

Chính quyền Trump đưa ra loạt biện pháp kiểm soát nhập cư quyết liệt sau vụ Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, người gốc Afghanistan, bắn hai lính Vệ binh Quốc gia Mỹ đang làm nhiệm vụ gần Nhà Trắng.

Lakanwal tới Mỹ vào tháng 9/2021, một tháng sau khi Taliban kiểm soát Kabul và lên nắm quyền ở Afghanistan. Người này từng phục vụ trong quân đội Afghanistan và hỗ trợ đặc nhiệm Mỹ chiến đấu chống Taliban. Hiện chưa rõ lý do Lakanwal phục kích, bắn lính Vệ binh Quốc gia.

Tổng thống Trump đã tuyên bố nước này dừng "vĩnh viễn" việc tiếp nhận người nhập cư từ các nước thuộc "thế giới thứ ba", nhằm giúp hệ thống của Mỹ khôi phục hoàn toàn, song chưa nêu cụ thể đó là những quốc gia nào.

Ông cũng đe dọa sẽ đảo ngược "hàng triệu" giấy phép nhập cảnh đã được cấp dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden và sẽ "trục xuất bất kỳ ai không mang lại lợi ích thực sự cho nước Mỹ hay không thể yêu nước Mỹ".

Ngọc Ánh (Theo CNN, Hill, AP)