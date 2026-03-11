Mỹ có ít công cụ hạ nhiệt giá xăng dầu giữa xung đột Iran

Dù tính đến phương án xả kho chiến lược hay miễn thuế xăng dầu, chính quyền Mỹ vẫn khó có thể bù đắp lỗ hổng 20% nguồn cung toàn cầu bị đứt gãy do xung đột Iran, theo NY Times.

Tuyến hàng hải quan trọng qua Eo biển Hormuz gần như bị đình trệ kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran nổ ra vào ngày 28/2. Đây được xem là huyết mạch tại Vùng Vịnh, nơi có khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu vận chuyển qua.

Giá dầu thô quốc tế đã tăng hơn 30% kể từ khi xung đột bắt đầu và dao động quanh mức 100 USD mỗi thùng trong phần lớn ngày 9/3. Giá sau đó giảm xuống khi Tổng thống Trump nói với CBS News rằng cuộc chiến đã "gần như xong xuôi". Sáng 11/3, giá dầu thô Mỹ WTI hiện giảm 0,6% xuống 82,9 USD một thùng. Dầu Brent sụt 0,4% về 87,4 USD.

Dù vậy, người dân Mỹ vẫn chưa thấy "dễ thở". Giá xăng tại Mỹ đã tăng 17% và hiện ở mức trung bình hơn 3,50 USD mỗi gallon (khoảng 3,7 lít), mức cao nhất kể từ năm 2024.

Một trạm xăng dầu ở Plano, bang Texas, Mỹ ngày 6/3. Ảnh: AP

Ông Trump khẳng định đây chỉ là vấn đề "ngắn hạn", tuy nhiên giá xăng tăng vọt có thể tác động nghiêm trọng tới cử tri trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm nay.

Tổng thống Trump đã họp với các cố vấn để thảo luận cách hạ chi phí năng lượng. Ông ngày 9/3 tuyên bố nếu Iran tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu tại Eo biển Hormuz, "chúng ta sẽ giáng đòn chưa từng thấy vào họ. Vì vậy, chúng ta đang chiến thắng rất quyết liệt. Chúng ta đang đi trước kế hoạch rất nhiều".

Theo NY Times, một hành động nhanh chóng mà Washington có thể thực hiện là xả dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nguồn cung thường được dành cho các trường hợp khẩn cấp. "Đất nước chúng ta có lượng dầu khổng lồ", ông Trump nói cuối tuần trước.

Kho dự trữ của Mỹ hiện chứa khoảng 415 triệu thùng dầu và có thể cung cấp tối đa 4,4 triệu thùng mỗi ngày. Con số đó chỉ là một phần nhỏ so với khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu được vận chuyển qua Eo biển Hormuz mỗi ngày trước chiến tranh.

"Việc này sẽ không thay thế hoàn toàn được Eo biển Hormuz, nhưng đó là giải pháp tình thế hợp lý nhất mà các nước phương Tây có thể làm", Rory Johnston, người sáng lập công ty phân tích thị trường dầu mỏ Commodity Context, nói.

Chính phủ Mỹ đã có 4 lần xả kho dầu lớn trong lịch sử gần đây, gồm vào cuối cuộc chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất, sau bão Katrina, sau cuộc cách mạng Libya và trong nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden.

Khi chính quyền ông Biden sử dụng kho dự trữ năm 2022 để đối phó với cuộc khủng hoảng vì xung đột Ukraine, giá dầu đã hạ nhiệt đôi chút nhưng vẫn ở mức trên 100 USD mỗi thùng trong phần lớn năm đó.

"Việc xả kho có thể giúp giảm bớt một phần gián đoạn nguồn cung, nhưng rõ ràng là không đủ để bù đắp cho việc thất thoát 20 triệu thùng dầu mỗi ngày qua Eo biển Hormuz", Andy Lipow, thành viên tổ chức Lipow Oil Associates, nhận xét.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay ở Miami ngày 7/3. Ảnh: AP

Một số phương án khác được đưa ra nhưng cũng có thể gây nhiều tranh cãi, theo giới quan sát.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly tuần trước đề xuất tạm dừng thuế xăng dầu liên bang, hiện là 18,4 cent (gần 5.000 đồng) mỗi gallon. Tuy nhiên, việc này sẽ cần được quốc hội thông qua đạo luật và sẽ làm cạn kiệt nguồn kinh phí liên bang dành cho đường cao tốc.

Một khả năng quyết liệt hơn là Mỹ sẽ quay lại với chính sách hạn chế xuất khẩu dầu. Năm 2015, quốc hội dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô kéo dài nhiều thập kỷ sau khi sản lượng dầu của Mỹ bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng nhờ sự bùng nổ của công nghệ thủy lực. Mỹ hiện xuất khẩu hơn 10 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày.

Về lý thuyết, việc yêu cầu các nhà sản xuất Mỹ hạn chế xuất khẩu có thể tạm thời kéo giá trong nước xuống. Tuy nhiên, lệnh này cũng có thể làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy lọc dầu, gây tổn hại cho các quốc gia châu Âu và Mỹ Latin vốn có giao thương với Mỹ. Nó cũng có thể làm đảo lộn ngành dầu mỏ Mỹ.

"Đó là một lựa chọn tồi tệ, có khả năng gây hại nhiều hơn trong dài hạn. Nhưng trong những tình huống này, các chính trị gia thường khó có thể ngồi yên và để thị trường tự giải quyết", Kevin Book, giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu ClearView Energy Partners ở Mỹ, nhận xét.

Mỹ còn có thể lựa chọn nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga, quốc gia đang có hàng triệu thùng dầu nằm chờ trên tàu mà chưa thể bán. Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời để cho phép các nhà máy lọc dầu Ấn Độ mua thêm dầu của Nga.

Một số phương án khác cũng được tính đến như nới lỏng các tiêu chuẩn môi trường, cho phép các nhà máy lọc dầu sản xuất những loại xăng hỗn hợp giá rẻ. Dù vậy, giới chuyên gia nhận định biện pháp này chỉ mang lại tác động không đáng kể.

"Luôn có kịch bản quen thuộc được đưa ra mỗi khi giá tăng vọt. Nhưng trong trường hợp này, nếu Eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa, có rất ít lựa chọn có thể tạo ra tác động đáng kể", Jason Bordoff, giám đốc sáng lập Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu tại Đại học Columbia, cho hay.

Trong tuần qua, lưu lượng tàu chở dầu và khí đốt qua Eo biển Hormuz đã chậm lại đáng kể. Khoảng 10 con tàu đã bị tấn công trong các cuộc giao tranh và nhiều nhà khai thác tàu đã dừng đi qua tuyến đường này.

Chính quyền ông Trump tuần trước triển khai kế hoạch trị giá 20 tỷ USD để giúp chi trả phí bảo hiểm cho tàu đi qua eo biển. Giới chuyên gia cho rằng điều đó khó có thể đủ sức trấn an nhiều chủ tàu khi họ lo sợ bị máy bay không người lái của Iran tấn công. Và dù chính quyền đã đưa ra ý tưởng về việc hộ tống quân sự cho các tàu dầu, việc đó có thể mất thời gian để thực hiện.

Trong khi đó, Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang nỗ lực gửi vài triệu thùng dầu mỗi ngày xuống phía nam tới Biển Đỏ thông qua các đường ống hiện còn dư công suất. Nhưng điều đó chỉ có thể bù đắp một phần nhỏ sản lượng bị mất do đóng cửa eo biển.

Các quốc gia sản xuất dầu ở Vịnh Ba Tư có thể sớm phải đóng cửa các giếng dầu nếu họ không còn có thể xuất khẩu dầu thô. Iraq và Kuwait đã tuyên bố sẽ cắt giảm sản lượng và các tác động có thể kéo dài, theo giới quan sát.

Vị trí Eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Bob McNally, cựu cố vấn năng lượng của tổng thống George W. Bush và hiện là chủ tịch công ty nghiên cứu Rapidan Energy Group, cho rằng chừng nào chiến tranh còn tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, "Tổng thống có rất ít công cụ hiệu quả để nhanh chóng hạ giá dầu".

Theo công ty nghiên cứu và tư vấn Rystad Energy, nếu Eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa trong nhiều tháng, giá dầu thô có thể tăng lên tới 135 USD mỗi thùng.

Giới phân tích cảnh báo ngay cả khi eo biển mở cửa trở lại, việc khởi động lại sản xuất tại các giếng dầu đã đóng cửa có thể mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng.

"Có vẻ như chính quyền ông Trump đã không lường hết được hệ quả của việc phát động cuộc chiến tại một khu vực tối quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu", Clayton Seigle, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nói.

Thanh Tâm (Theo NY Times, AFP, Reuters)