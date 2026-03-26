Mỹ chuyển dây chuyền sản xuất tên lửa sang 'chế độ thời chiến'

Lầu Năm Góc ký hợp đồng với 3 công ty quốc phòng nhằm tăng tốc độ xuất xưởng tên lửa, bù đắp tiêu hao trong xung đột Trung Đông.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 25/3 công bố các thỏa thuận với tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin, BAE Systems và Honeywell Aerospace, đặt mục tiêu đẩy mạnh tốc độ chế tạo loạt linh kiện tên lửa, trong đó có những vũ khí dùng để đối phó tên lửa đạn đạo.

"Các thỏa thuận sẽ đặt ngành công nghiệp quốc phòng vào chế độ thời chiến", Lầu Năm Góc cho hay.

Tên lửa THAAD rời bệ phóng trong thử nghiệm tại Quần đảo Marshall tháng 8/2019.

Theo thỏa thuận, Honeywell Aerospace sẽ tăng sản lượng linh kiện như hệ thống dẫn đường, thiết bị tác chiến điện tử và bộ điều chỉnh hướng bay cho tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM.

Lockheed Martin và BAE Systems cũng đồng ý tăng gấp 4 lần sản lượng đầu dò cho tên lửa của Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD), một trong những tổ hợp phòng không chủ lực trong nỗ lực đánh chặn tên lửa đạn đạo của Iran. Mỗi quả đạn THAAD có giá gần 13 triệu USD.

Tên lửa PAC-3 MSE rời bệ phóng trong một cuộc thử nghiệm ở Mỹ.

Hồi tháng 1, Lockheed Martin thông báo kế hoạch tăng sản lượng tên lửa THAAD từ gần 100 lên khoảng 400 quả mỗi năm. Công ty cũng dự kiến tăng sản lượng hàng năm của tên lửa PAC-3 dùng cho tổ hợp Patriot từ 600 lên 2.000 quả trong vòng 7 năm tới.

Các thỏa thuận được ký trong lúc quân đội Mỹ và đồng minh vẫn phụ thuộc vào tên lửa đánh chặn đắt tiền để hạ mục tiêu giá rẻ, đặc biệt là máy bay không người lái (UAV) tự sát mà Iran dùng trong xung đột hiện tại.

Theo ước tính, Iran có thể chế tạo tới 10.000 UAV dòng Shahed mỗi tháng. Giá trung bình của một chiếc Shahed là 35.000 USD, trong khi đạn PAC-3 có giá 3-4 triệu USD mỗi quả tùy hợp đồng.

Mỹ có thể đã dùng HIMARS phóng tên lửa đạn đạo vào chiến hạm Iran

Lầu Năm Góc còn ký thỏa thuận với Lockheed Martin để tăng tốc chế tạo tên lửa đạn đạo PrSM phóng từ pháo phản lực HIMARS, thay thế cho tên lửa ATACMS. Lockheed Martin thông báo sẽ tăng 4 lần sản lượng PrSM theo hợp đồng trị giá gần 5 tỷ USD được lục quân Mỹ trao năm ngoái.

PrSM có tầm bắn 500 km, mang theo đầu đạn 91 kg, giá mỗi quả khoảng 3,5 triệu USD, có biến thể chống hạm với khả năng tấn công mục tiêu di động trên biển. Xung đột Trung Đông cũng là lần đầu loại tên lửa này được sử dụng trong thực chiến.

