Mỹ chuyển cây me tây 100 tuổi tới nơi ở mới

Cây me tây cổ thụ nặng 680 tấn được chuyển tới gần bờ sông hơn để nhường chỗ cho hai tòa chung cư cao tầng.

Cây me tây được chuyển tới vị trí cách chỗ cũ 15 m. Ảnh: Wikimedia Commons

Cây me tây cổ thụ đã tồn tại qua 100 năm thời tiết khắc nghiệt, sống sót qua lũ lụt và mưa bão. Nhưng một số người dân lo ngại cây cổ thụ nổi tiếng này không thể vượt qua thử thách mới nhất là hành trình 15 m đưa nó tới gần sông New hơn nhằm nhường chỗ cho hai tòa chung cư chọc trời.

Cách đây một năm, cây me tây nặng 680 tấn được nhấc bổng lên cao, bao gồm cả rễ, khi đội thi công sẵn sàng động thổ trong dự án 500 triệu USD. Cây cổ thụ được chuyển tới gần nơi có nước hơn, nhưng không phải đích cuối cùng. Trong gần một năm, cây me tây nằm trên một triền cỏ cao hơn gần 2 mét so với mặt đất, chờ xây đê chắn sóng mới. Vào thời gian đó, nhà thầu Asi Cymbal cho biết đê chắn sóng đang đổ sập cần được thay thế để chống đỡ cây đầy đủ. Quá trình xây đập chắn sóng mới bắt đầu cách đây vài tháng và hiện nay đã hoàn thành.

Tuần trước, cây me tây được chuyển tới nơi ở mới cách rìa nước khoảng 4,5 m. "Cây me tây được bảo tồn và chuyển chỗ tới nơi ở mới dọc bờ sông ở trung tâm thành phố Fort Lauderdale. Chúng tôi xin thông báo quá trình bảo tồn thành công và cây me tây rất khỏe mạnh", công ty Cymbal cho biết.

Đây không phải là cây me tây thông thường. Cơ quan lâm nghiệp bang Florida công nhận nó là "Nhà vô địch Florida" năm 1982, nhằm ghi nhận đây là cây lớn nhất thuộc loài này tại bang. Nhiều khả năng thuộc hàng lớn nhất ở Mỹ, cây đại thụ này cao 24 m và tán cây xanh tốt bao phủ khu vực rộng 40 m. Trong nỗ lực bảo vệ cây quý, lãnh đạo thành phố xếp nó vào danh mục bảo vệ đặc biệt năm 1987, đòi hỏi giấy phép ủy quyền trước khi di chuyển hoặc đốn hạ. Cymbal được cấp phép di chuyển cây sau khi đồng ý trả cho thành phố 1 triệu USD nếu cây chết trong vòng 5 năm sau khi di chuyển.

Derrel Thompson, một người dân ở gần cây đại thụ, cho rằng Cymbal có thể sẽ phải giao ra khoản tiền. "Cây me tây không còn giống như cũ nữa. Nó vẫn còn sống nhưng không sum sê và không bao giờ phục hồi sau hoạt động di chuyển. Khi nhấc cây lên, họ làm đứt quá nhiều rễ", Asi Cymbal cho biết.

Nhà hoạt động Ted Inserra ở Fort Lauderdale kiểm tra cây me tây gần như hàng ngày trên đường đi làm. "Với tất cả hoạt động xây dựng ở xung quanh, họ sẽ phải khoan cọc làm móng. Cái cây sẽ phải chịu tất cả rung động dưới nền đất. Chúng tôi không biết hệ rễ của cây có chịu được điều đó không", Inserra nói.

An Khang (Theo Phys.org)