Mỹ chọn nhà tù khét tiếng làm nơi giam người nhập cư trái phép

Chính quyền Trump chọn nhà tù khét tiếng ở bang Louisiana làm nơi giam người nhập cư bất hợp pháp với mục đích răn đe.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem ngày 3/9 cho biết chính quyền sẽ giam những người nhập cư bất hợp pháp trong nhà tù bang Louisiana, còn gọi là trại Angola.

"Nhà tù này sẽ giam những kẻ tội phạm nguy hiểm nhất", Bộ trưởng Noem nói, thêm rằng cơ sở này được lựa chọn vì độ "khét tiếng" để răn đe những người nhập cư trái phép vào Mỹ, khiến họ quyết định "tự trục xuất".

Chính quyền Mỹ đã đề xuất hỗ trợ 1.000 USD cho người nhập cư trái phép tự nguyện rời Mỹ. Những người tham gia được yêu cầu cài ứng dụng CBP Home để theo dõi hành trình "tự trục xuất" và được trả tiền khi ứng dụng xác nhận họ đã về nước.

Giới chức cho biết 51 người nhập cư bất hợp pháp đã được chuyển tới nhà tù Angola. Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry cho biết ông dự kiến cơ sở này sẽ tiếp nhận hơn 400 tù nhân trong những tháng tới.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem tại nhà tù Angola ở bang Louisiana ngày 3/9. Ảnh: AP

Đường tới nhà tù Angola được bao quanh bởi những cánh đồng rộng lớn và hoang vắng. Bao quanh nhà tù là nhiều lớp hàng rào, dây thép gai xếp chồng lên nhau. Tại lối vào nhà tù, có một biển báo "Bạn đang bước vào vùng đất của những khởi đầu mới". Ở bên trong, các phòng giam được xây dựng kiên cố, chỉ dành cho một người ở, được trang bị giường, thiết bị vệ sinh và bồn rửa.

Khu vực dùng để giam người nhập cư trái phép bên trong nhà tù Angola là khu được tân trang lại sau nhiều năm bỏ trống. Phần còn lại của cơ sở giam giữ này vẫn hoạt động, có khoảng 6.300 tù nhân, trong đó nhiều người làm việc cải tạo ngay trên cánh đồng quanh nhà tù, dưới sự giám sát của các quản giáo có vũ trang.

Nhà tù rộng 7.300 này cũng giam giữ hơn 50 tử tù, vụ hành quyết gần nhất diễn ra hồi tháng 3. Vào những năm 1960, 1970, Angola được gọi là "nhà tù đẫm máu nhất nước Mỹ".

Ngay sau khi nắm quyền, Tổng thống Trump đẩy mạnh các biện pháp chống người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Ông Trump hồi tháng 7 ký dự luật chi 45 tỷ USD để mở rộng các cơ sở giam người nhập cư trái phép. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đặt mục tiêu bắt khoảng 100.000 người nhập cư trái phép.

Ngọc Ánh (Theo Guardian, AP, ABC)