Mỹ cho phép nhân viên ngoại giao không thiết yếu rời Israel

Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép nhân viên chính phủ không thuộc diện thiết yếu và thân nhân rời Israel vì lo ngại an ninh, khi căng thẳng liên quan Iran gia tăng.

"Những người trong diện không thiết yếu nên cân nhắc rời Israel khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động", Đại sứ quán Mỹ tại Israel ngày 27/2 thông báo trên X.

Sứ quán cho biết quyết định được đưa ra do lo ngại về "những rủi ro an ninh". Thông báo này đồng nghĩa nhân viên Mỹ tự quyết định rời hay ở lại, chưa đến mức sơ tán bắt buộc như Washington đã áp dụng với đại sứ quán Mỹ ở Beirut, Lebanon, hồi đầu tuần.

Sứ quán lưu ý để đề phòng các sự cố an ninh bất ngờ, họ sẽ tiếp tục siết chặt hoặc cấm nhân viên chính phủ Mỹ cùng thân nhân đến một số khu vực tại Israel, khu phố cổ của Jerusalem và Bờ Tây.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran gần đây liên tục leo thang, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo về khả năng nước này hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran không mang đến thỏa thuận thay thế cho thỏa thuận hạt nhân mà ông hủy bỏ vào năm 2018.

Washington đã triển khai đáng kể lực lượng tới Trung Đông, gồm hai nhóm tác chiến tàu sân bay với ít nhất 13 chiến hạm, hơn 60 tiêm kích cùng lượng lớn máy bay hỗ trợ và phi cơ tiếp dầu. Đây được đánh giá là mức độ hiện diện không quân, hải quân lớn chưa từng có của Mỹ ở khu vực trong hàng chục năm qua.

Iran cảnh báo sẽ tập kích các căn cứ Mỹ tại Trung Đông, trong đó có ở Israel, để đáp trả nếu Washington tấn công Tehran.

Vòng đàm phán gần nhất giữa Mỹ và Iran đã kết thúc ngày 26/2 nhưng không có đột phá. Nguy cơ xung đột bùng phát đã khiến một số quốc gia như Australia phải kêu gọi thân nhân các nhà ngoại giao và quan chức tại một số nước Trung Đông tự nguyện sơ tán.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua hôm nay cho biết nước này đã khuyến cáo công dân không di chuyển đến Iran và kêu gọi những người đang ở quốc gia này sơ tán sớm nhất có thể.

