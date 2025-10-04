Mỹ chỉ trích Tổng thống Colombia tại Hội đồng Bảo an

Mỹ cáo buộc Tổng thống Colombia áp dụng "chính sách vô trách nhiệm", có thể phá hỏng khả năng gia hạn nỗ lực gìn giữ hòa bình ở nước này.

"Thẳng thắn mà nói, các chính sách của Tổng thống Gustavo Petro về an ninh và hòa bình, ở cả Colombia và trên toàn thế giới, đều vô trách nhiệm", Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz phát biểu tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) ngày 3/10, trong cuộc họp nhằm thảo luận về gia hạn sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Colombia, dự kiến hết thời hạn vào cuối tháng 10.

Quan chức Mỹ chỉ trích tình trạng "chính trị hóa liên tục" của chính phủ Colombia đang "làm suy yếu tiến trình đạt được hòa bình bền vững" ở quốc gia này.

Phái bộ Xác minh (UNVIC), tên gọi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Colombia, được thành lập năm 2017 nhằm giám sát thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ Colombia và lực lượng du kích cánh tả FARC.

Đại sứ Waltz cáo buộc UNVIC đã mở rộng nhiệm vụ được ủy thác để "phản ánh một cách thái quá các ưu tiên chính trị", trong đó có "hỗ trợ những nhóm dân tộc thiểu số". Ông nói rằng Washington đang xem xét kỹ lưỡng nhiệm vụ của phái bộ và cân nhắc liệu UNVIC "có xứng đáng nhận hỗ trợ của Hội đồng Bảo an hay không".

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 23/9. Ảnh: AFP

Tổng thống Petro sau đó lên tiếng đáp trả, yêu cầu Mỹ không can thiệp vào công việc chính trị nội bộ của Colombia. "Hội đồng Bảo an không được giám sát chính sách hòa bình của chúng tôi. Đây là vấn đề thuộc chủ quyền của Colombia", ông cho hay.

Tại cuộc họp, một số nước thành viên HĐBA cũng nhấn mạnh sự cần thiết trong duy trì hoạt động của UNVIC, đặc biệt khi Colombia đang đối mặt với bất ổn trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2026 sau vụ ứng viên Miguel Uribe Turbay bị ám sát.

"Kể từ khi thành lập, phái bộ đã khuyến khích áp dụng biện pháp ngăn ngừa sự việc an ninh và nhiều lần cảnh báo khi phát hiện các mối đe dọa đối với dân thường, trong đó có cựu binh", Miroslav Jenca, người đứng đầu UNVIC, cho biết.

Colombia là đồng minh của Mỹ trong khu vực, nhưng Tổng thống Petro có quan hệ căng thẳng với người đồng cấp Donald Trump do bất đồng về các vấn đề di cư, tội phạm ma túy.

Tại hội nghị thường niên của Liên Hợp Quốc hôm 23/9, ông Petro chỉ trích ông Trump "tiếp tay cho tội ác diệt chủng" ở Dải Gaza và kêu gọi truy tố những người liên quan đến chiến dịch tấn công xuồng nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe.

Phát biểu trước đám đông bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York cuối tháng trước, ông Petro kêu gọi binh sĩ Mỹ không tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống Trump. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó thông báo thu hồi thị thực của lãnh đạo Colombia, song Tổng thống Petro tuyên bố "không bận tâm".

Huyền Lê (Theo AFP)