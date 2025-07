My Chemical Romance tổ chức tour Đông Nam Á

Ban rock My Chemical Romance thực hiện tour diễn ở Singapore, Thái Lan và Malaysia vào tháng 4/2026, sau bảy năm tái hợp.

Sáng 7/7, đại diện ban tổ chức công bố lịch trình concert, đánh dấu chuyến lưu diễn châu Á đầu tiên của nhóm từ lần tái hợp năm 2019. Bốn thành viên bắt đầu tour ở Incheon (Hàn Quốc) vào ngày 18/4/2026, sau đó đến Bangkok (Thái Lan), Philippines, Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia) và Jakarta (Indonesia).

My Chemical Romance - I Don't Love You MV "I Don't Love You" của My Chemical Romance, đạt hơn 213 triệu lượt xem trên YouTube. Video: YouTube My Chemical Romance

Thông tin khiến nhiều người hâm mộ phấn khích, thu hút hàng chục nghìn lượt thích, hơn 10.000 nghìn lượt chia sẻ. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả bình luận: "Thanh xuân của tôi nay đã sống lại", "Tôi đã đợi ngày này suốt cả thời gian qua", "Không thể tin My Chemical Romance thật sự đến châu Á!".

Vé cho đêm diễn tại Singapore mở bán vào lúc 10h giờ địa phương (9h giờ Hà Nội) ngày 11/7, dao động từ ba triệu đồng đến bảy triệu đồng. Thông tin vé tại các điểm dừng chân khác sẽ được công bố trong thời gian tới.

Trước khi đến châu Á, My Chemical Romance có chuỗi buổi diễn tại Nam Mỹ, gồm một show lớn tại Mexico với tên gọi The Black Parade - Alive!. Theo NME, năm 2022, ban nhạc từng có ý định tổ chức show tại các quốc gia Đông Nam Á nhưng hủy bỏ do đại dịch.

Nhóm My Chemical Romance lúc còn đủ năm thành viên. Tay trống Bob Bryar (thứ hai từ phải qua) tham gia biểu diễn từ năm 2004 đến năm 2010, đột ngột qua đời năm 2024 ở tuổi 45. Ảnh: Eyeball

My Chemical Romance là ban nhạc đến từ Mỹ, thành lập năm 2001 tại bang New Jersey. Nhóm nổi tiếng với dòng nhạc emo, alternative rock và post-hardcore trong thập niên 2000, hiện gồm bốn thành viên: giọng ca chính Gerard Way, nghệ sĩ bass Mikey Way, guitar Ray Toro và Frank Iero.

Năm 2002, họ phát hành album đầu tiên nhưng tỏa sáng vào năm 2004 với album Three Cheers for Sweet Revenge và bản hit Helena. Năm 2006, My Chemical Romance tiếp tục ghi dấu ấn với album The Black Parade, nổi tiếng nhất là ca khúc Welcome to the Black Parade. Năm 2008, My Chemical Romance tới Việt Nam và biểu diễn trong chương trình Unite 08 tại Sân vận động Quân khu 7 (TP HCM) cùng ban nhạc Ngũ Cung và Unlimited.

Năm 2013, nhóm tan rã. Sáu năm sau, họ tái hợp và trở lại biểu diễn. Hồi tháng 6, ban nhạc phát hành phiên bản mới của album Three Cheers For Sweet Revenge, kỷ niệm 21 năm ra mắt tác phẩm.

Quế Chi