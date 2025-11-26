Mỹ - châu Âu vẫn bất đồng chuyện giảm thuế

Châu Âu giục Mỹ giảm thuế nhôm thép theo thỏa thuận tháng 7, nhưng Mỹ muốn EU xem xét lại quy định đang kiềm chế các đại gia công nghệ.

Trong một cuộc họp tại Brussels, các bộ trưởng Liên minh châu Âu (EU) thúc giục Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer thực hiện thỏa thuận hai bên đã đạt hồi tháng 7. Đó là giảm thuế nhập khẩu cho nhôm, thép và miễn thuế nhiều mặt hàng của EU như rượu vang, rượu mạnh.

Tuy nhiên, ông Lutnick cho biết trước hết, EU cần xem xét lại các quy định về lĩnh vực kỹ thuật số để tình hình cân bằng hơn. "Một khi họ có khung chính sách khiến chúng tôi thoải mái và hiểu rõ, giải quyết được các vấn đề tồn tại lâu nay thì vấn đề thuế nhôm, thép mới có thể xử lý", Lutnick cho biết trước báo giới sau cuộc họp.

Ông không nói rõ Mỹ cần những thay đổi nào, nhưng khẳng định các quy định cân bằng sẽ giúp châu Âu thu hút hàng nghìn tỷ USD vốn đầu tư.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tại Nhà Trắng tháng 5/2025. Ảnh: Reuters

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump năm nay liên tiếp chỉ trích EU, cho rằng các quy định của khối này hạn chế quyền lực của các đại gia công nghệ. Họ cáo buộc quy định này nhằm vào các hãng công nghệ Mỹ một cách bất công.

Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định họ có quyền điều tiết và áp dụng nhiều biện pháp với doanh nghiệp ngoài Mỹ. Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic tuyên bố quy định của họ không mang tính phân biệt. "Quy định không nhắm vào các công ty Mỹ, nhưng đây là một trong các vấn đề họ muốn thảo luận. Chúng tôi sẵn sàng phản hồi khi Mỹ thể hiện khả năng đáp ứng các yêu cầu", ông nói.

Theo thỏa thuận thương mại hồi tháng 7, Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu 15% với hầu hết hàng hóa từ EU. Trong khi đó, EU đồng ý gỡ nhiều loại thuế nhập khẩu với Mỹ. Tuy nhiên, việc phê chuẩn của Nghị viện châu Âu và chính phủ các nước thành viên chỉ có thể hoàn tất vào tháng 3 hoặc tháng 4/2026. Các nhà ngoại giao châu Âu cho biết đây là điều khiến Washington sốt ruột.

Châu Âu cũng muốn thấy tiến triển trong nhiều vấn đề, đặc biệt là thuế thép và nhôm. Mỹ đang áp thuế 50% với hai kim loại này và các sản phẩm có chứa chúng.

Các nhà ngoại giao EU nói rằng những mức thuế này, cùng khả năng Mỹ áp thuế mới lên xe tải, khoáng sản thiết yếu, máy bay và turbin gió, đang đe dọa thỏa thuận thương mại. Họ cũng muốn giảm thuế về mức trước khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ 2, với nhiều sản phẩm như rượu vang, rượu mạnh, olive, mì ống, thiết bị y tế và công nghệ sinh học. Greer thì tuyên bố EU cần gỡ bỏ thuế với hàng Mỹ trước khi thảo luận việc này.

Hà Thu (theo Reuters)