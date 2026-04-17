Mỹ chật vật hạ giá thịt bò

Giá thịt bò ở Mỹ đang ở gần mức kỷ lục nhưng khó có cách hạ nhiệt do hạn chế nguồn cung nội địa lẫn nhập khẩu.

Người Mỹ đang tốn tiền nhiều hơn để mua bít tết hay hamburger, do giá thịt bò cao gần mức kỷ lục. Số liệu thống kê liên bang cho biết giá thịt bò xay trung bình chưa chế biến vào tháng 3 là 6,86 USD mỗi pound, tương đương 15,12 USD mỗi kg.

Giá này giảm 3 cent so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 2 nhưng tăng gần 48% so với tháng 3/2021. Cơ quan chức năng và chuyên gia thừa nhận giá khó giảm trong ngắm hạn. "Không có dấu hiệu nào cho thấy giá thịt bò sẽ giảm", Derrell Peel, Giáo sư kinh tế nông nghiệp tại Đại học bang Oklahoma, nhận định.

Trong dự báo mới nhất, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính giá thịt bò sẽ tăng hơn 10% trong năm 2026 và thậm chí có thể lên tới 18%.

Thịt bò xay bán ở Manhattan, New York ngày 28/3/2022. Ảnh: Reuters

Các giải pháp có thể giúp hạ nhiệt giá thịt bò đến nay đều gặp khó. Theo AP, dù không phải là yếu tố duy nhất khiến giá tăng cao nhưng số lượng đàn bò ngày càng giảm là lý do chính.

USDA cho biết đàn bò đạt đỉnh 132 triệu con vào năm 1975 và giảm dần xuống còn 86 triệu con năm nay. Nhờ những thay đổi di truyền học và kỹ thuật chăn nuôi, trọng lượng thịt trên mỗi con bò ngày càng tăng, giúp sản lượng cả nước đạt kỷ lục 28,4 tỷ pound (gần 13 triệu tấn) vào năm 2022. Năm nay, sản lượng dự báo khoảng 26 tỷ pound (gần 12 triệu tấn).

Song cải thiện năng suất vẫn không đủ để bù đắp tổng đàn bò suy giảm trong lúc nhu cầu thị trường tăng mạnh. Các chủ trang trại cho biết việc tăng đàn hiện không dễ. Thách thức hàng đầu là thời tiết, với khoảng 63% đàn gia súc của Mỹ nằm trong các khu vực hạn hán, theo USDA.

Một số khu vực không còn cỏ vì những vụ cháy rừng. Tim Petry, chuyên gia tiếp thị chăn nuôi của Đại học Bắc Dakota, nói nông dân cần mưa. "Phải có cỏ để nuôi bò vì chúng được chăn thả trên đồng hơn nửa năm và đó là vấn đề nan giải, buộc phải thanh lý bớt bò", ông nói.

Vào thời điểm này trong năm, các chủ trang trại sẽ quyết định có giữ lại bê cái để nhân giống hay không. Một yếu tố quan trọng là điều kiện đồng cỏ, theo Bernt Nelson, nhà kinh tế của Liên đoàn Nông trại Mỹ.

Thức ăn là chi phí cao nhất và do hạn hán ở Texas, Oklahoma, người nuôi phải vận chuyển từ nơi khác, khiến việc tăng đàn trở nên khó khăn. "Khi điều kiện đồng cỏ xấu đi và thiếu nước, một số bang thậm chí phải vận chuyển chúng từ các vùng khác, làm tăng chi phí đáng kể", ông nói.

Sở hữu trang trại hơn 2.000 mẫu đất (hơn 809 ha) gần Mandan, Bắc Dakota, bà Hatzenbuhler cho biết một số trang trại còn đang vật lộn để duy trì đàn bò hiện có. Theo bà, tình hình hiện tại là kết hợp cả thuận lợi của giá thịt lên cao nhưng cũng khó khăn về điều kiện tăng đàn.

Yếu tố khác khiến giá thịt bò tăng là Mỹ dừng nhập khẩu gia súc từ Mexico từ cuối 2024, để ngăn ký sinh trùng New World Screwworm lây lan. Việc này ảnh hưởng lớn đến các trại chuyên mua bò về nuôi vỗ béo rồi bán lại, với khoảng một triệu con bò từ Mexico đã không thể đến Mỹ.

Tổng thống Donald Trump kêu gọi tăng nhập khẩu thịt bò Argentina, nhưng theo ông Rusche, hạn ngạch mở rộng của nước này vẫn chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng sản lượng tiêu thụ của Mỹ.

Ngoài ra, các chủ trang trại thường đổ lỗi cho hệ thống chế biến thịt tập trung, chủ yếu do bốn công ty lớn chi phối, là nguyên nhân khiến giá tăng. Nhưng Viện Thịt - đại diện của các nhà chế biến, bác bỏ.

Họ cho rằng chính các nhà bán lẻ và doanh nghiệp dịch vụ ăn uống quyết định giá thịt bò đến tay người tiêu dùng, chứ không phải các lò mổ. Viện Thịt đồng thời khẳng định các nhà chăn nuôi gia súc đang "đạt lợi nhuận kỷ lục" trong khi các doanh nghiệp chế biến lại thua lỗ.

John Robinson, người phát ngôn của Hiệp hội Chăn nuôi bò quốc gia, nói có nhiều nguyên nhân khiến giá thịt bò cao. Theo ông, trong vài trường hợp, doanh nghiệp chế biến cũng có trách nhiệm, nhưng "mọi thứ phức tạp hơn nhiều so với cách mà đa số mọi người vẫn nghĩ".

Phiên An (theo AP, CBS)