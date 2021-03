Mỹ chặn quân đội Myanmar rút một tỷ USD

Mỹ đóng băng một tỷ USD tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York khi quân đội Myanmar muốn rút khoản tiền này, vài ngày sau đảo chính.

Ba nguồn tin, gồm một quan chức chính phủ Mỹ, hôm 5/3 lần đầu tiết lộ thông tin này, nói rằng giao dịch ngày 4/2 với danh nghĩa Ngân hàng Trung ương Myanmar ban đầu bị chặn do các biện pháp bảo vệ của Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Feb) New York. Biện pháp bảo vệ được áp dụng do các giao dịch liên quan Myanmar cần được giám sát kỹ hơn khi quốc gia này năm ngoái bị được đưa vào "danh sách xám" vì lo ngại rửa tiền.

Quan chức chính phủ Mỹ sau đó hoãn phê duyệt giao dịch, cho đến khi Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp, cấp cho họ quyền hợp pháp để chặn giao dịch vô thời hạn.

Người biểu tình bỏ chạy khi lực lượng an ninh sử dụng hơi cay giải tán đám đông tại Yongon, Myanmar hôm 4/3. Ảnh: AFP.

Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Myanmar tiến hành cuộc đảo chính chớp nhoáng, bổ nhiệm một thống đốc ngân hàng trung ương mới và bắt các quan chức do chính phủ dân sự bổ nhiệm. Nó cũng đánh dấu nỗ lực của các tướng lĩnh Myanmar nhằm hạn chế lệnh trừng phạt quốc tế mà họ biết khó tránh được.

Người phát ngôn của Fed New York từ chối bình luận về các chủ tài khoản cụ thể, trong khi Bộ Tài chính Mỹ cũng không phản hồi.

Phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar không trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận. Reuters cũng không thể liên lạc với quan chức tại ngân hàng trung ương Myanmar.

Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đều áp đặt lệnh trừng phạt với quan chức chính quyền quân sự sau cuộc đảo chính 1/2 và những cuộc biểu tình đẫm máu một tháng qua. Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 54 người đã thiệt mạng, hơn 1.700 người bị bắt, gồm 29 nhà báo, kể từ sau đảo chính.

Tổng thống Biden hôm 10/2 cho biết Mỹ đang thực hiện các bước để ngăn quân đội Myanmar "tiếp cận không đúng cách" quỹ một tỷ USD của chính phủ Myanmar. Quan chức Mỹ khi đó không giải thích, nhưng sắc lệnh được ban hành hôm sau nêu rõ Ngân hàng Trung ương Myanmar là một bộ phận của chính phủ Myanmar và lệnh cho phép tịch thu tài sản của chính phủ sau cuộc đảo chính.

Hai nguồn tin nói rằng sắc lệnh nhằm cung cấp cho Fed New York thẩm quyền hợp pháp để nắm giữ vô thời hạn một tỷ USD dự trữ của Myanmar. "Khi thích hợp", bộ phận pháp lý của ngân hàng "sẽ liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ để làm rõ các sự kiện hiện tại cũng như bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến ngân hàng trung ương và quyền kiểm soát tương ứng đối với tài khoản", theo Fed New York.

Huyền Lê (Theo Reuters)