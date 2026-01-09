Mỹ chặn bắt tàu dầu liên quan đến Venezuela

Mỹ bắt tàu dầu Olina ở vùng biển Caribe, đánh dấu vụ chặn bắt thứ năm những tuần gần đây trong nỗ lực kiểm soát xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela.

Hai quan chức Mỹ hôm nay cho biết tuần duyên Mỹ phối hợp Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear đã bắt tàu chở dầu Olina đêm 8/1 ở vùng biển Caribe, gần Trinidad. Theo cơ sở dữ liệu vận tải công khai Equasis, tàu Olina treo cờ giả, ngụy trang là tàu Timor Leste.

Công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh cho biết thiết bị theo dõi vị trí (AIS) của tàu được ghi nhận hoạt động lần gần nhất cách đây 52 ngày trong vùng đặc quyền kinh tế của Venezuela.

"Vụ bắt tàu diễn ra sau quá trình bám đuổi kéo dài đối với các tàu chở dầu liên quan những lô hàng dầu mỏ bị trừng phạt của Venezuela trong khu vực", Vanguard cho hay.

Tàu dầu Olina ở biển Hoàng Hải hồi tháng 7/2025. Ảnh: Vesseltracker

Tàu Olina chở đầy dầu đã rời Venezuela tuần trước cùng một nhóm tàu, không lâu sau khi Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 3/1. Tàu sau đó quay lại Venezuela và vẫn chở đầy dầu, trong bối cảnh Mỹ phong tỏa xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia này, theo nguồn tin am hiểu vấn đề.

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tàu chở dầu này vào tháng 1/2025, khi nó còn mang tên Minerva M, vì Washington cho rằng nó là một phần của "đội tàu bóng đêm" gồm các tàu hoạt động mà không có sự quản lý chặt chẽ hoặc bảo hiểm rõ ràng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng 12 năm ngoái công bố lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt đi và đến từ Venezuela. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm 7/1 tái khẳng định "lệnh phong tỏa đối với dầu mỏ trái phép và bị trừng phạt của Venezuela vẫn có hiệu lực trên toàn thế giới". Olina là tàu dầu thứ năm bị Mỹ chặn bắt trong những tuần gần đây.

Huyền Lê (Theo Reuters, NBC News)