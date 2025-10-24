Mỹ chấm dứt đàm phán thương mại với Canada

Tổng thống Trump thông báo dừng đàm phán với Canada lần thứ 2 trong năm nay, vì không hài lòng với các động thái của nước láng giềng.

Ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Vì hành vi nghiêm trọng của họ, việc đàm phán thương mại với Canada sẽ chấm dứt".

Tuyên bố này được đưa ra sau khi chính quyền tỉnh Ontario phát sóng một quảng cáo có sự xuất hiện của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Trong đó, ông chỉ trích thuế áp lên hàng hóa nước ngoài, cho rằng chúng gây ra mất việc làm và chiến tranh thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 16/6. Ảnh: Reuters

Vài giờ trước đó, tổ chức Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute cũng cho biết quảng cáo của chính quyền Ontario đã xuyên tạc bài phát biểu mà ông Reagan đọc vào tháng 4/1987. Nội dung cũng đã bị chỉnh sửa khi chưa được phép.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump thông báo dừng đàm phán với nước láng giềng. Hồi tháng 6, ông cũng làm điều này vì thuế dịch vụ kỹ thuật số Canada áp lên các đại gia công nghệ Mỹ.

Hà Thu (theo Reuters)