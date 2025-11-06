Mỹ cắt hàng loạt chuyến bay do chính phủ đóng cửa lâu kỷ lục

Chính quyền Trump giảm 10% lưu lượng tại 40 sân bay trọng điểm nhằm giảm áp lực với kiểm soát không lưu vốn quá tải do chính phủ đóng cửa lâu chưa từng thấy.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 5/11 thông báo giảm 10% lưu lượng chuyến bay tại 40 khu vực "có mật độ bay cao" trên toàn quốc, khi chính phủ Mỹ đóng cửa sang ngày thứ 36, trở thành giai đoạn đóng cửa dài nhất lịch sử.

Chi tiết về các khu vực bị ảnh hưởng sẽ được công bố vào hôm nay. Đợt cắt giảm dự kiến có hiệu lực từ ngày 7/11. Ngoài không phận dân dụng và một số hoạt động khác, các biện pháp hạn chế cũng sẽ ảnh hưởng đến các vụ phóng tàu vũ trụ.

Đây là động thái chưa từng có tiền lệ của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Giới quan sát lo ngại quyết định cắt giảm số chuyến bay có thể làm tăng tình trạng chậm trễ, hủy chuyến trước Lễ Tạ ơn, đồng thời ảnh hưởng hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Tháp kiểm soát không lưu tại sân bay Reagan Washington, thành phố Arlington, bang Virginia. Ảnh: AFP

Nếu bị cắt 10% lưu lượng bay, Sân bay Quốc tế Chicago O'Hare sẽ bị giảm 121 chuyến, tương đương hơn 14.500 chỗ ngồi mỗi ngày. "Sẽ có nhiều bức xúc. Nhưng cuối cùng, nhiệm vụ chính yếu của chúng tôi là đảm bảo không phận an toàn nhất có thể", Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean P. Duffy nói.

Hiệp hội Hàng không Airlines for America, đại diện cho các hãng bay lớn của Mỹ, cho biết đang làm việc với chính phủ liên bang để nắm rõ chi tiết về kế hoạch cắt giảm và sẽ nỗ lực giảm thiểu tác động đến khách hàng.

Hoạt động của nhiều cơ quan công quyền đã bị đình trệ kể từ khi phe Dân chủ và Cộng hòa tại quốc hội Mỹ không thể đạt được thỏa thuận về dự luật ngân sách, khiến chính phủ liên bang bắt đầu đóng cửa từ ngày 1/10.

Theo giới quan sát, tác động của đợt đóng cửa đang ngày càng tồi tệ hơn, trong khi hai bên chưa có bất kỳ dấu hiệu nhượng bộ nào đáng kể. Lo ngại tăng cao trong ngành hàng không, khi các nhân viên sân bay, kiểm soát viên không lưu phải làm việc không lương.

Nhiều người đã cáo ốm, xin nghỉ phép, khiến các sân bay thiếu hụt trầm trọng kiểm soát viên không lưu, những người còn lại thường xuyên ở tình trạng quá tải.

Theo FlightAware, hơn 10.000 chuyến bay quốc nội, quốc tế ở Mỹ đã bị hoãn vào cuối tuần trước, từ đầu tuần này đã có 11.000 chuyến bị hoãn.

Trong thông báo cắt giảm ngày 5/11, lãnh đạo FAA Bryan Bedford nhấn mạnh hệ thống hàng không vẫn an toàn và vận hành hiệu quả như trước khi chính phủ đóng cửa, song cơ quan đã nhận thấy nhiều dấu hiệu đáng lo về tình trạng kiệt sức của các kiểm soát viên không lưu.

Đức Trung (Theo Washington Post, CBS News)