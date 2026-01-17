Mỹ cảnh báo về 'hoạt động quân sự' trên không phận Mexico

Cơ quan quản lý hàng không Mỹ cảnh báo các hãng bay thận trọng khi hoạt động trên vùng trời Mexico và Trung Mỹ do "các hoạt động quân sự".

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 16/1 đăng loạt thông điệp cảnh báo về "tình huống tiềm ẩn nguy hiểm", đề cập nguy cơ hệ thống định vị toàn cầu (GPS) bị gián đoạn.

"Chúng tôi đã ban hành điện văn thông báo hàng không (NOTAM) cho những khu vực cụ thể thuộc Mexico, Trung Mỹ, Panama, Bogota, Guayaquil và Mazatlan, cùng những vùng trời ở phía đông Thái Bình Dương", phát ngôn viên FAA cho biết.

Những thông báo này sẽ có hiệu lực trong 60 ngày.

Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế tại Tijuana, Mexico, hồi tháng 12/2024. Ảnh: Reuters

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và một số nước trong khu vực, sau khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở phía nam Caribe và mở chiến dịch bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ông Trump cũng đề cập khả năng thực hiện các hành động quân sự khác, trong đó có cả nhắm vào Colombia.

Tổng thống Trump tuần trước cáo buộc "các băng đảng đang điều hành Mexico" và ám chỉ Mỹ có thể tấn công những mục tiêu trên bộ tại nước này để trấn áp.

Sau khi Mỹ tiến hành cuộc tập kích Venezuela rạng sáng 3/1, FAA đã ban bố lệnh hạn chế trên khắp vùng Caribe, buộc nhiều hãng hàng không lớn phải hủy hàng trăm chuyến bay.

Một máy bay chở khách thuộc hãng hàng không JetBlue hồi tháng trước suýt va chạm với máy bay tiếp dầu của không quân Mỹ ở khu vực cách vùng trời Venezuela khoảng 65 km. Tổ bay JetBlue nói rằng máy bay quân sự Mỹ không bật bộ phát đáp và di chuyển cắt mặt phi cơ dân dụng trong sự việc.

