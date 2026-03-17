Mỹ cảnh báo thực phẩm chức năng chứa độc dược bán trên Amazon, eBay

Mỹ vừa phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu người tiêu dùng lập tức ngừng sử dụng hàng chục nhãn hiệu thực phẩm chức năng bán trên Amazon, eBay do chứa thảo dược có thể gây tử vong.

Trong danh sách cập nhật mới nhất ngày 11/3, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chỉ đích danh 28 sản phẩm mang độc tính cao. Quá trình phân tích cho thấy các nhà sản xuất đã làm giả thành phần khi sử dụng trúc đào vàng (Thevetia peruviana) thay thế cho rễ cây tejocote hoặc hạt Brazil như ghi trên bao bì. Trái với rễ tejocote hay hạt Brazil vốn cung cấp nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và hỗ trợ giảm cân, trúc đào vàng lại là một loại thực vật cực độc có nguồn gốc từ Mexico và Trung Mỹ.

Danh sách các thực phẩm chức năng chứa độc tính đến ngày 11/3

Cơ quan y tế cảnh báo độc tính của trúc đào vàng có thể tàn phá cơ thể, gây ra các biến chứng nghiêm trọng về thần kinh, tiêu hóa và tim mạch. Người trúng độc thường bộc lộ triệu chứng đau bụng, mê sảng, nôn mửa, tiêu chảy và nguy hiểm nhất là ngừng tim đột ngột.

Hiện tại, người mua vẫn có thể tìm thấy nhiều loại thực phẩm chức năng thuộc danh sách đen trên các nền tảng thương mại điện tử lớn như Amazon, eBay hay Etsy. Một số công ty đã chủ động thu hồi hàng hóa, song nhiều đơn vị phân phối khác vẫn phớt lờ cảnh báo. Trước tình trạng này, FDA đang ráo riết làm việc với các sàn giao dịch bên thứ ba để xóa sổ các mặt hàng nguy hiểm, đồng thời mở rộng phạm vi kiểm nghiệm đối với những sản phẩm khả nghi.

FDA chính thức mở cuộc điều tra quy mô lớn từ tháng 9/2023, ngay sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) lật tẩy thành phần thực sự của các lọ thực phẩm chức năng dán nhãn rễ tejocote. Các chuyên gia y tế khẩn thiết yêu cầu những người đã trót uống các sản phẩm này nhanh chóng liên hệ với bác sĩ để đánh giá sức khỏe. Nếu cơ thể xuất hiện phản ứng bất thường, người dân phải gọi cấp cứu hoặc đến trung tâm chống độc ngay lập tức, đồng thời tự tay tiêu hủy phần thuốc còn dư.

Hai thực phẩm chức năng dán nhãn rễ cây tejocote hoặc hạt Brazil được FDA xác định chứa trúc đào vàng có độc tính cao. Ảnh: FDA

Bình Minh (Theo FDA, NY Post, WBZ NewsRadio 1030)