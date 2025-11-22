Mỹ cảnh báo 'rủi ro tiềm ẩn' với phi cơ bay qua Venezuela

Giới chức Mỹ kêu gọi các hãng hàng không cẩn trọng khi bay qua Venezuela, giữa lúc Washington tăng cường lực lượng quân sự gần nước này.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 21/11 ra thông báo kêu gọi các phi cơ dân sự hoạt động ở vùng trời Venezuela cần hết sức thận trọng do "tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong khu vực".

"Các mối đe dọa có thể gây rủi ro tiềm ẩn với máy bay ở mọi độ cao, gồm khi bay qua vùng trời, trong giai đoạn cất cánh và hạ cánh, cũng như tại các sân bay", thông báo có đoạn.

Phi cơ chở khách Mỹ khởi hành từ sân bay Los Angeles, bang California ngày 12/11. Ảnh: AFP

FAA đưa ra cảnh báo giữa lúc căng thẳng Mỹ - Venezuela tiếp tục tăng cao. Mỹ hồi đầu tháng 9 bắt đầu chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe và triển khai lượng lớn lực lượng đến khu vực, làm dấy lên lo ngại Washington có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Lực lượng Mỹ triển khai ở gần Venezuela hiện nay gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái MQ-9 và hơn 10.000 binh sĩ.

Lực lượng Mỹ đã tập kích ít nhất 21 xuồng và tàu nghi chở ma túy trên biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến gần 80 người thiệt mạng. Washington đến nay chưa công bố bằng chứng cho thấy các mục tiêu bị tấn công là tội phạm ma túy.

Venezuela đã điều động lượng lớn quân nhân và khí tài tiến hành diễn tập để đáp trả Mỹ tăng hiện diện quân sự tại biển Caribe.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)