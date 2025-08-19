Mỹ cảnh báo khách Việt chiêu lừa cọc visa 15.000 USD

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM khuyến cáo du khách Việt cẩn trọng với các email lừa đảo với nội dung yêu cầu đóng tiền cọc khi xin visa.

Ngày 19/8, website của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM ra thông báo khuyến cáo du khách Việt về email từ những kẻ lừa đảo, mạo danh chính phủ Mỹ để trục lợi cá nhân.

Mỹ đã triển khai thí điểm Chương trình Ký quỹ Thị thực, công dân một số nước nhất định phải đóng một khoản thế chấp trước (5.000 -15.000 USD) khi nhập cảnh vào Mỹ theo thị thực diện B. B1, B2 là visa không định cư có thời hạn lưu trú ngắn hạn, cấp cho đương đơn với mục đích đi du lịch, công tác.

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM công bố ảnh chụp một bức email lừa đảo, yêu cầu khách cọc tiền khi xin visa. Ảnh: U.S. Consulate General - Ho Chi Minh City

Tuy nhiên, phía Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM khẳng định "Việt Nam hiện không nằm trong danh sách các quốc gia thuộc chương trình thí điểm" cọc phí visa này. Vì vậy, bất kỳ email nào mạo danh chính phủ Mỹ yêu cầu đương đơn xin thị thực phải đóng tiền thế chấp đều là giả mạo.

Bên cạnh đó, phía Mỹ cũng cung cấp hình ảnh email lừa đảo mà một khách Việt xin thị thực đã nhận được để cảnh báo du khách. Phía Tổng lãnh sự cũng nhấn mạnh công dân Việt cần ghi nhớ các email chính thức từ chính phủ Mỹ sẽ có địa chỉ kết thúc là "state.gov". Nếu du khách không chắc chắn email có đúng sự thật hay lừa đảo, có thể gửi mẫu đơn đặt câu hỏi tại bit.ly/nivvn.

Các email yêu cầu công dân Việt Nam phải đóng tiền thế chấp liên quan đến thị thực Mỹ nhiều khả năng là lừa đảo. Hiện tại, Mỹ mới chỉ áp dụng chính sách cọc visa với hai quốc gia là Malawi và Zambia. Từ 20/8, chính phủ sẽ cập nhật thêm danh sách các nước (nếu có).

Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt Phạm Anh Vũ cho biết ngoài email giả, du khách cũng cần cẩn trọng với các thông tin trên website, facebook giả. Các chiêu trò lừa đảo này thường nở rộ vào mùa cao điểm du lịch. Ông Vũ đánh giá những chiêu trò này "rất nguy hiểm" vì hiện nay mạng xã hội lan truyền nhanh.

Du khách cần phải tỉnh táo, bình tĩnh khi nhận được các đề nghị bất ngờ, khả nghi và đặc biệt là đóng tiền đặt cọc từ các đơn vị xa lạ, chưa tiếp xúc lần nào. Khách cũng cần kiểm tra kỹ, chủ động xác thực nguồn thông tin và lựa chọn đặt dịch vụ ở những công ty du lịch uy tín, tránh tham rẻ.

Phương Anh