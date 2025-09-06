Mỹ cảnh báo bệnh lạ lây qua phân của loài 'bọ hôn'

Giới chức y tế Mỹ cảnh báo về Chagas, bệnh ít được biết đến, lây truyền khi phân của loài "bọ hôn" xâm nhập cơ thể, có thể gây biến chứng tim mạch.

Trong một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Emerging Infectious Diseases của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), các nhà khoa học cho biết bệnh Chagas đã xuất hiện ở 8 bang nước này, cho thấy nó không còn là bệnh ngoại lai. "Việc thừa nhận Chagas là bệnh đặc hữu ở Mỹ có vai trò rất quan trọng để đạt được các mục tiêu y tế toàn cầu", nhóm tác giả nhấn mạnh.

CDC định nghĩa "bệnh đặc hữu" là tình trạng một căn bệnh hiện diện liên tục trong một cộng đồng tại khu vực nhất định.

"Bệnh Chagas còn gọi bệnh trypanosomiasis châu Mỹ, vốn là bệnh đặc hữu ở Nam và Trung Mỹ nhưng hiện lan sang miền Nam nước Mỹ, nơi nó tồn tại trong các loài côn trùng và động vật", tiến sĩ Marc Siegel, nhà phân tích y tế cấp cao của Fox News, cho biết.

Bệnh Chagas là một căn bệnh ký sinh trùng lây lan qua loài bọ triatomine, còn được gọi là "bọ hôn". Ảnh: iStock

Bệnh Chagas là bệnh do ký sinh trùng T. cruzi gây ra. Thủ phạm lây truyền bệnh là loài bọ triatomine, còn được gọi là "bọ hôn" vì chúng thường cắn gần miệng người khi đang ngủ. Con đường lây nhiễm khá đặc biệt: sau khi hút máu, con bọ sẽ thải phân chứa ký sinh trùng. Người bệnh bị nhiễm khi vô tình đưa phân này vào cơ thể qua vết cắn hoặc qua niêm mạc mắt, miệng. Bệnh cũng có thể lây từ mẹ sang con trong thai kỳ hoặc qua cấy ghép nội tạng, theo tiến sĩ Norman Beatty, giáo sư y khoa tại Đại học Y Florida.

Bệnh diễn biến qua hai giai đoạn: cấp tính và mạn tính. Bệnh không phải lúc nào cũng gây ra triệu chứng nhưng một số người có thể bị sốt, mệt mỏi, phát ban, đau nhức cơ thể và sưng hạch bạch huyết. "Về sau, bệnh có thể dẫn đến các vấn đề tiêu hóa, tim mạch và thần kinh", ông Siegel cảnh báo.

Một dấu hiệu đặc trưng khác của bệnh là sưng mí mắt, còn được gọi là dấu hiệu Romaña.

Ở giai đoạn mạn tính, CDC cho biết khoảng 20-30% người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng tim mạch có khả năng gây tử vong, hoặc những rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.

Theo ông Beatty, khoảng 300.000 người đang sống chung với bệnh Chagas ở Mỹ nhưng con số chính xác vẫn chưa rõ vì chưa từng có một nghiên cứu toàn quốc nào được thực hiện. Bệnh có nhiều khả năng xảy ra ở các bang nơi bọ xít hút máu được tìm thấy gần khu dân cư, bao gồm những khu vực của California, Arizona, Texas, Louisiana và Florida.

"Thật không may, hầu hết người dân Mỹ không biết về 'kẻ giết người thầm lặng' này", tiến sĩ Beatty, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. Ông gọi đây là một "bệnh nhiệt đới bị lãng quên" ngay tại nước Mỹ.

Ông Beatty cho hay các xét nghiệm sàng lọc và thuốc điều trị đều có sẵn nhưng các bác sĩ lâm sàng phần lớn không biết rằng căn bệnh này đang lây truyền trong một số cộng đồng. Hiện có hai loại thuốc kháng ký sinh trùng được chấp thuận để điều trị bệnh Chagas ở Mỹ là Benznidazole và Lampit (nifurtimox). Hiện chưa có vaccine phòng bệnh.

Tiến sĩ Beatty khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ bị bọ xít hút máu tấn công. Dọn dẹp sạch sẽ quanh nhà, loại bỏ các đống củi, đống lộn xộn là nơi trú ẩn của động vật gặm nhấm và côn trùng. Bịt kín các khe hở ở cửa ra vào, cửa sổ và các lối có thể vào nhà. Lắp đặt lưới chống côn trùng. Sử dụng thuốc trừ sâu tồn lưu một cách hợp lý tại các vị trí như khung cửa ra vào và viền cửa sổ.

