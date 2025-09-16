Mỹ cam kết triệt phá 'phong trào khủng bố' sau vụ ám sát Charlie Kirk

Nhà Trắng tuyên bố chính quyền Trump sẽ triệt phá "phong trào khủng bố quy mô lớn trong nước" liên quan tới vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk.

"Chúng tôi sẽ hướng toàn bộ nỗi tức giận của mình vào chiến dịch có tổ chức đã gây ra vụ ám sát này, nhổ tận gốc và triệt phá các mạng lưới khủng bố", Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller nói trong podcast do Phó tổng thống JD Vance dẫn chương trình ngày 15/9.

Cả ông Miller và ông Vance đều cho rằng nước Mỹ đang chứng kiến sự trỗi dậy của "phong trào cánh tả cực đoan" và tuyên bố đây sẽ là mục tiêu nhắm đến của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

"Chúng tôi sẽ sử dụng mọi nguồn lực hiện có của Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa và toàn bộ chính phủ để xác định, đập tan và xóa sổ các mạng lưới đó, giúp nước Mỹ an toàn trở lại cho người dân Mỹ", ông Miller nói.

Hai quan chức không đề cập cụ thể phong trào cực đoan hay "khủng bố" này là gì. Một số người lo ngại đây có thể là khởi đầu cho một chiến dịch nhắm vào những người bất đồng ý kiến với chính quyền Tổng thống Trump.

Khu tưởng niệm Charlie Kirk ở trụ sở chính của Turning Point USA tại Phoenix, Arizona ngày 10/9. Ảnh: AP

Phó tổng thống Vance ca ngợi Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ bị ám sát ngày 10/9 tại Đại học Utah Valley, là "chính trị gia thông minh nhất" mà ông từng gặp. "Anh ấy là một phần quan trọng giúp Tổng thống Trump đắc cử và cũng giúp tôi trở thành Phó tổng thống", ông Vance nói.

Tổng thống Trump dự kiến tham dự lễ tưởng niệm Kirk tại một sân vận động ở bang Arizona ngày 21/9. Ông ngày 15/9 cho biết đang cân nhắc liệt Antifa vào danh sách tổ chức khủng bố trong nước, đồng thời sẽ coi những người gây quỹ nhằm "kích động" là tội phạm có tổ chức.

Antifa là thuật ngữ được phe cánh hữu ở Mỹ sử dụng để chỉ các nhóm cực tả bị cáo buộc kích động bạo lực trong các cuộc biểu tình. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng dọa xem Antifa là "tổ chức khủng bố trong nước", nhưng chưa thực hiện.

Charlie Kirk, người sáng lập 31 tuổi của tổ chức bảo thủ Turning Point USA, ngày 10/9 qua đời vì một phát đạn bắn vào cổ trong buổi diễn thuyết về "Sự trở lại của nước Mỹ".

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho hay nghi phạm Tyler Robinson, 22 tuổi, đã tiết lộ kế hoạch sát hại Kirk trong tin nhắn gửi bạn bè và bức thư tay để lại trong căn hộ trước khi hành động. Ông Patel thêm rằng điều tra cho thấy Robinson theo chủ nghĩa thiên tả và vụ ám sát là "hành động có chủ đích".

Robinson hiện đối mặt với cáo buộc giết người, xả súng gây thương tích nghiêm trọng và cản trở công lý. Robinson đang bị giam ở nhà tù hạt Utah và dự kiến hầu tòa ngày 16/9.

Thanh Tâm (Theo AFP, Fox News)