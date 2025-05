Mỹ cấm Đại học Harvard tuyển sinh viên quốc tế

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ rút giấy phép tuyển du học sinh của Đại học Harvard, leo thang đối đầu giữa chính phủ và cơ sở này.

"Thu hồi giấy phép Chương trình Sinh viên và Trao đổi Du học (SEVIP) của Đại học Harvard, có hiệu lực ngay lập tức", Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem viết trong thư gửi Đại học Harvard ngày 22/5. SEVIP là cơ chế cho phép các đại học tại Mỹ tuyển du học sinh và đào tạo sinh viên nước ngoài có visa du học.

Theo bà Noem, đây là hệ quả của việc Harvard "nhiều lần từ chối cung cấp thông tin cần thiết cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ, duy trì môi trường trường học không an toàn, thù địch với sinh viên Do Thái, khuyến khích ủng hộ Hamas và áp dụng các chính sách DEI (đa dạng, công bằng, hòa nhập) mang tính phân biệt chủng tộc".

"Như tôi đã giải thích trong thư hồi tháng 4, tuyển du học sinh là một đặc quyền. Mọi trường đại học phải tuân thủ các quy định từ Bộ An ninh Nội địa, bao gồm báo cáo theo quy định về SEVIP, để duy trì đặc quyền này", bà Noem viết.

Bộ An ninh Nội địa xác nhận bà Noem đã chỉ đạo cơ quan này thu hồi giấy phép SEVIP của Đại học Harvard. "Điều này đồng nghĩa Harvard không thể tiếp nhận sinh viên quốc tế và các du học sinh hiện tại phải chuyển đi hoặc mất trạng thái pháp lý", theo thông báo từ Bộ An ninh Nội địa. Quyết định này áp dụng với cả sinh viên và nghiên cứu sinh.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước dọa sẽ cấm Harvard tuyển sinh viên quốc tế nếu cơ sở không chấp nhận các yêu cầu từ chính phủ, đặt trường dưới sự giám sát từ bên ngoài.

"Hành động của chính phủ là phi pháp. Động thái mang tính đáp trả này có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến cộng đồng Harvard và đất nước, làm suy yếu sứ mệnh học thuật và nghiên cứu của chúng tôi", Đại học Harvard ra tuyên bố phản hồi.

Trong năm học 2024-2025, Đại học Harvard có gần 6.800 sinh viên quốc tế, chiếm hơn 27% tổng sinh viên của trường.

Khuôn viên Trường Kinh doanh Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts ngày 15/4. Ảnh: Reuters

Căng thẳng giữa Harvard và chính quyền ông Trump leo thang từ cuối tháng 3, khi Bộ Giáo dục Mỹ cảnh báo sẽ đánh giá lại khoản tài trợ 8,7 tỷ USD cho trường.

Nhóm liên ngành Chống tư tưởng bài xích Do Thái (JTFCAS) thuộc Bộ Giáo dục Mỹ tháng trước ra loạt yêu cầu với Đại học Harvard, trong đó có thay đổi chương trình giảng dạy và cách thức tuyển sinh, nhằm "loại bỏ tư tưởng bài Do Thái", sau khi sinh viên và nhân viên trường tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, phản đối chiến sự ở Gaza hồi năm ngoái.

Chính quyền Trump cũng yêu cầu Đại học Harvard hủy bỏ các chương trình DEI, với lập luận rằng nó trao cơ hội dựa theo chủng tộc, giới tính và các yếu tố khác, thay vì năng lực thực sự.

Đại học Harvard thông báo sẵn sàng hợp tác với chính quyền, nhưng cho rằng các yêu cầu như vậy là động thái can thiệp quá mức từ chính quyền liên bang nhằm "kiểm soát cộng đồng Harvard" và "đe dọa các giá trị của trường trong vai trò tổ chức tư nhân chỉ tập trung mục tiêu theo đuổi, sáng tạo và phổ cập kiến thức".

Chính quyền Mỹ tháng trước đã đóng băng 2,2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard và có thể đang chuẩn bị cắt thêm 1 tỷ USD tài trợ nữa. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng hủy một gói tài trợ 2,7 triệu USD cho trường.

Tổng thống Trump đầu tháng 5 nói ông có kế hoạch tước quyền miễn thuế của Harvard. Bộ Giáo dục Mỹ cho biết Harvard không đủ điều kiện nhận thêm tài trợ liên bang mới "nếu không chứng minh được khả năng quản lý có trách nhiệm".

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)