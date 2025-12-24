Mỹ 'cấm cửa' cựu quan chức EU từng đối đầu Elon Musk

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cấp thị thực đối với cựu quan chức công nghệ EU Thierry Breton sau nhiều tranh cãi về kiểm duyệt mạng xã hội.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/12 thông báo từ chối cấp thị thực đối với Thierry Breton, cựu ủy viên phụ trách công nghệ của Ủy ban châu Âu. Ông Breton từng nhiều lần đối đầu với lãnh đạo các tập đoàn công nghệ Mỹ, trong đó có Elon Musk, liên quan đến các quy định quản lý của Liên minh châu Âu (EU).

4 cá nhân khác cùng bị áp dụng biện pháp này gồm Imran Ahmed, lãnh đạo Trung tâm Chống thù hận Kỹ thuật số (CCDH), Anna-Lena von Hodenberg và Josephine Ballon của tổ chức HateAid tại Đức, cùng người đứng đầu Chỉ số Thông tin Sai lệch Toàn cầu (GDI) tại Anh Clare Melford.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng "những nhà hoạt động cực đoan và các tổ chức phi chính phủ bị vũ khí hóa" đã thúc đẩy các chiến dịch nhắm vào các diễn giả và doanh nghiệp Mỹ, "cưỡng ép" các nền tảng mạng xã hội của Mỹ kiểm duyệt những quan điểm trái chiều.

Trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ năm 2022. Ảnh: AFP

Ông Breton được coi là kiến trúc sư trưởng cho Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU, bộ luật đặt ra các tiêu chuẩn kiểm soát nội dung và nghĩa vụ minh bạch đối với các nền tảng mạng xã hội lớn. DSA đã trở thành cái gai trong mắt phe bảo thủ Mỹ, những người cho rằng đạo luật này là công cụ kiểm duyệt những đồng minh cánh hữu tại châu Âu và nhiều nơi khác.

DSA yêu cầu các nền tảng lớn phải giải trình các quyết định kiểm duyệt nội dung, tăng cường minh bạch với người dùng và tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu tiếp cận dữ liệu công khai, phục vụ việc đánh giá mức độ trẻ em tiếp xúc với nội dung nguy hiểm.

Căng thẳng gia tăng sau khi EU đầu tháng này phạt nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk 120 triệu euro (hơn 141 triệu USD) vì vi phạm các quy định minh bạch trong DSA. Mỹ sau đó cảnh báo có thể nhắm tới các doanh nghiệp châu Âu để đáp trả. Washington cũng chỉ trích Đạo luật An toàn Trực tuyến của Anh, tương tự DSA, và đã đình chỉ triển khai một thỏa thuận hợp tác công nghệ với London.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump phản đối mọi hành động xâm phạm chủ quyền Mỹ, bao gồm việc "mở rộng quyền lực ngoài lãnh thổ của các cơ chế kiểm duyệt nước ngoài nhắm vào tự do ngôn luận của người Mỹ".

Thanh Danh (Theo AFP)