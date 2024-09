Mỹ buộc ôtô mới phải gắn công nghệ radio cũ

Hai công nghệ phát thanh cơ bản từ xưa tới nay là AM và FM. Trong đó AM có chất lượng âm thanh thường bị nhiễu, chỉ phù hợp cho giọng nói, không phù hợp cho âm nhạc, nhưng ưu điểm là có khả năng phủ sóng rộng, xa. Ngược lại, FM có chất lượng âm thanh tốt, không nhiễu nhưng khả năng truyền tải chỉ ở khu vực hẹp. Hiện nay công nghệ HD Radio cho phép số hóa các tín hiệu từ nguồn phát để tới các máy thu có thể đọc công nghệ này, nâng cao chất lượng cho cả radio AM và FM.