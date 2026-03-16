Mỹ bỏ biểu tượng hòa bình trên đồng xu quốc khánh

Mỹ phát hành đồng 10 cent kỷ niệm 250 năm quốc khánh, nhưng bỏ hình ảnh cành ô liu, biểu tượng của hòa bình, gây chú ý trong dư luận.

Sở Đúc tiền Mỹ từ đầu năm nay công bố một số đồng xu có thiết kế mới, nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập của nước Mỹ. Trên mặt các đồng xu này thể hiện các sự kiện lịch sử và biểu tượng trọng đại của nước Mỹ kể từ khi ra đời năm 1776.

Một số đồng xu chỉ có thay đổi nhỏ và không gây nhiều chú ý. Tuy nhiên, khi những đồng tiền mới này được đưa lưu thông, dư luận Mỹ lập tức để ý tới thiết kế gần như hoàn toàn mới của đồng 10 cent.

Đồng xu mới này bỏ chân dung Tổng thống Franklin D. Roosevelt khỏi mặt trước, thay vào đó là hình ảnh "Nữ thần Tự do với mái tóc tung bay trong làn gió cách mạng", trên đầu đội mũ mang họa tiết sao, sọc, kèm dòng chữ "In God we trust" (Chúng ta tin ở Chúa) và "Liberty" (Tự do).

Thiết kế đồng 10 cent kỷ niệm 250 năm Mỹ lập quốc. Ảnh: Hill

Mặt sau là hình đại bàng quắp bó tên, trên dòng "One Dime" (10 cent) và "Liberty over tyranny" (Tự do thắng bạo quyền). Thiết kế đồng xu khá cầu kỳ, song nhiều người nhận ra con đại bàng không quắp thêm cành ô liu, làm bùng lên làn sóng tranh cãi.

Từ cuối những năm 1700, quốc huy Mỹ luôn khắc họa hình đại bàng một chân quắp 13 mũi tên, tượng trưng cho 13 thuộc địa đầu tiên cũng như thể hiện sức mạnh của chiến tranh, và một cành ô liu ở chân còn lại, vốn là biểu tượng của hòa bình. Việc đầu đại bàng quay về phía cành ô liu được xem là thể hiện nước Mỹ như một quốc gia "yêu chuộng hòa bình".

Một số nhà quan sát đánh giá việc bỏ cành ô liu trong đồng xu mới "khó có thể coi là vô tình", khi nước Mỹ từ đầu năm tới nay liên tục có các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Đại bàng đầu trắng quắp bó tên và cành ô liu trên Đại ấn Mỹ. Ảnh: Wikipedia

Tuy nhiên, các chuyên gia cho hay những đồng xu kỷ niệm này thực chất đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước, sau khi được quốc hội Mỹ thông qua. Tổng thống Trump ký ban hành đạo luật đúc những đồng xu mới từ năm 2021, trong nhiệm kỳ thứ nhất.

Dưới thời tổng thống Joe Biden, Sở Đúc tiền Mỹ đã phối hợp với một ủy ban cố vấn để đề xuất các phương án thiết kế. Theo truyền thông Mỹ, các mẫu xu này được ủy ban khuyến nghị đưa vào đúc từ năm 2024, trước khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dưới thời ông Trump phê duyệt lần cuối.

Trả lời truyền thông, Eric David Custer, nghệ nhân thiết kế đồng 10 cent kỷ niệm, cho biết chiếc chân không quắp gì của con đại bàng là chủ ý có tính toán, nhằm "gợi lại chương đầu trong lịch sử Mỹ".

Nghệ nhân Custer giới thiệu về thiết kế đồng 10 cent kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ. Ảnh: WPSU

"Mặt sau của đồng xu nhằm gợi nhắc đến những người dân thuộc địa trong Cách mạng Mỹ, khi họ vẫn chờ đợi ngày hòa bình", Custer nói.

Sở Đúc tiền Mỹ cho biết đồng 10 cent cũng như toàn bộ các đồng xu được phát hành trong năm nay đều nhằm "đánh dấu 250 năm tự do của nước Mỹ bằng cách phản ánh những nguyên tắc lập quốc và tôn vinh lịch sử dân tộc".

"Thiết kế trên những đồng xu lịch sử này kể lại hành trình của nước Mỹ hướng tới một liên bang hoàn thiện hơn, đồng thời tôn vinh những lý tưởng cốt lõi làm nên nước Mỹ là tự do", quyền Giám đốc Sở Đúc tiền Mỹ Kristie McNally nói.

Đức Trung (Theo Hill, CNN, Washington Post)