Mỹ triển khai lực lượng bắt tàu dầu Veronica, nằm trong danh sách trừng phạt của Washington từ năm 2022, với cáo buộc hoạt động bất chấp lệnh cấm vận.

"Trong chiến dịch diễn ra lúc rạng sáng, lính thủy đánh bộ và hải quân thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Liên quân đã xuất phát từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford và bắt giữ tàu dầu Veronica. Không có sự cố nào xảy ra", Bộ tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Nam Mỹ, Trung Mỹ và Caribe, cho biết hôm 15/1.

Đây là tàu hàng thứ 6 bị Mỹ bắt kể từ khi nước này tuyên bố ngăn cấm các tàu chở dầu bị trừng phạt đi và đến Venezuela. Mỹ đưa tàu Veronica vào danh sách trừng phạt từ năm 2022.

Mỹ bắt thêm tàu dầu trên biển Caribe Binh sĩ Mỹ đổ bộ lên tàu Veronica ngày 15/1. Video: SOUTHCOM

Tàu Veronica, treo cờ Guyana, rời vùng biển ven Venezuela từ đầu tháng 1 và không chở hàng, không quay lại quốc gia Nam Mỹ này trong những ngày qua, theo tài liệu của công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA và trang web theo dõi hàng hải dân sự Tanker Trackers.

SOUTHCOM tuyên bố "chỉ có dầu được điều phối đúng cách và hợp pháp mới được rời Venezuela", đồng thời khẳng định Lầu Năm Góc sẽ phối hợp với các cơ quan khác "để bảo vệ nước Mỹ bằng cách chấm dứt hoạt động bất hợp pháp và khôi phục an ninh ở Tây bán cầu".

Theo truyền thông Mỹ, chính phủ nước này đã đệ đơn lên tòa án để bắt hàng chục tàu chở dầu liên quan đến hoạt động buôn bán dầu mỏ của Venezuela.

Tuần duyên Mỹ tuần trước bắt tàu Marinera mang cờ Nga trên Bắc Đại Tây Dương sau cuộc truy đuổi kéo dài nhiều tuần, động thái bị Nga lên án. Con tàu có tên cũ là Bella 1 và treo cờ Guyana, bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2024.

Khu vực biển Caribe. Đồ họa: Britannica

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)