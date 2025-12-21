Mỹ bắt thêm tàu dầu ngoài khơi Venezuela

Mỹ chặn bắt tàu dầu thứ hai ngoài khơi Venezuela trong chưa đầy hai tuần, tiếp tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Maduro.

"Tuần duyên Mỹ với sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng sáng sớm 20/12 đã bắt một tàu chở dầu vừa rời cảng tại Venezuela", Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Bài đăng kèm video quay từ trên không cho thấy một chiếc trực thăng quân sự đang bay treo ngay phía trên một tàu chở dầu lớn, dường như để binh sĩ đu dây đổ bộ xuống boong bắt tàu.

Bà Noem tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục truy quét hoạt động vận chuyển dầu trái phép. "Chúng tôi sẽ tìm ra và ngăn chặn những con tàu như vậy", bà viết.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tuần lực lượng Mỹ chặn bắt tàu chở dầu ở khu vực, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump công bố lệnh phong tỏa đối với các "tàu chở dầu bị trừng phạt" đến và đi từ Venezuela.

Một quan chức Mỹ giấu tên cùng hai nhân sự trong ngành dầu khí Venezuela cho biết con tàu bị bắt là tàu chở dầu treo cờ Panama, đang vận chuyển dầu của Venezuela. Con tàu này vừa rời cảng Venezuela và đang di chuyển trên vùng biển Caribe.

Bộ trưởng Noem không chia sẻ bất kỳ thông tin định danh nào về con tàu và chưa rõ liệu tàu bị chặn có nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez đã thể hiện thái độ cứng rắn khi phát biểu tại một sự kiện công cộng ở thủ đô Caracas, được truyền hình nhà nước phát sóng ngày 20/12, dù không đề cập đến con tàu vừa bị Mỹ bắt.

"Chúng tôi đang tiến hành cuộc chiến chống lại những lời dối trá, hành vi thao túng, can thiệp, đe dọa quân sự và chiến tranh tâm lý", ông nói. "Những điều đó sẽ không làm chúng tôi khiếp sợ".

Mỹ hôm 10/12 bắt tàu chở dầu đầu tiên ngoài khơi bờ biển Venezuela. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết con tàu này có liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu bị trừng phạt từ Venezuela sang Iran.

Mỹ gần đây liên tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, triển khai nhiều khí tài quân sự đến khu vực với lý do tiến hành nhiệm vụ chống ma túy. Các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào xuồng nghi chở ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương kể từ tháng 9 đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Lực lượng Mỹ gần Venezuela hiện gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, tiêm kích tàng hình F-35, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái, máy bay tác chiến điện tử, phi cơ cứu hộ cứu nạn và hơn 15.000 binh sĩ.

Ông Maduro cho rằng động thái huy động lực lượng thể hiện Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela và muốn "cướp đất đai, khoáng sản" của nước này.

