Mỹ bắt tàu dầu mang cờ Nga sau nhiều tuần bám đuổi

Mỹ bắt tàu Marinera mang cờ Nga trên Bắc Đại Tây Dương sau cuộc truy đuổi kéo dài nhiều tuần.

Giới chức Mỹ cho hay cuộc truy đuổi trên Đại Tây Dương đã kết thúc vào sáng 7/1 khi lực lượng tuần duyên và đặc nhiệm nước này, mang theo lệnh bắt của tòa án, khống chế tàu dầu Marinera.

Chiến dịch của Mỹ được Không quân Hoàng gia Anh và một tàu quân sự của Anh hỗ trợ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết đây là một phần trong "nỗ lực toàn cầu nhằm trấn áp các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt".

Ảnh chụp từ xa tàu Marinera được công bố ngày 7/1. Ảnh: Reuters

Marinera từng mang tên Bella-1 trước khi được đăng ký lại và sơn quốc kỳ Nga. Con tàu được cho là thuộc "đội tàu bóng đêm" mà Nga vận hành, chuyên vận chuyển dầu giữa những quốc gia bị phương Tây trừng phạt. Phương tiện nằm trong danh sách trừng phạt của Washington, với cáo buộc vận chuyển dầu của Iran cho các tổ chức bị Mỹ coi là khủng bố.

Tàu Marinera tháng 12/2025 đi tới Venezuela, song không cập cảng. Dù không chở hàng, tuần duyên Mỹ ngày 20/12/2025 vẫn tìm cách lên phương tiện này song thủy thủ đoàn từ chối yêu cầu của họ.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi tuyên bố thủy thủ đoàn tàu Marinera đã "nỗ lực điên cuồng" nhằm trốn tránh và không tuân thủ các mệnh lệnh của tuần duyên Mỹ, do đó họ phải đối mặt các cáo buộc hình sự.

Hình ảnh truyền thông Nga công bố ngày 6/1 cho thấy một tàu tuần duyên Mỹ, được cho là thuộc lớp Legend, đã bám theo tàu Marinera trên biển. Dữ liệu theo dõi định vị hàng hải cho thấy tàu Marinera đang di chuyển tới khu vực giữa Anh và Iceland.

Bộ Giao thông Vận tải Nga đã lên án vụ bắt tàu. "Lực lượng hải quân Mỹ đổ bộ lên tàu tại vùng biển quốc tế nằm ngoài lãnh hải bất kỳ quốc gia nào, sau đó mọi liên lạc với con tàu đều bị mất", tuyên bố cho biết. "Không quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực đối với các tàu đã được đăng ký hợp lệ theo quyền tài phán của quốc gia khác".

Khi được hỏi liệu vụ bắt tàu Marinera có nguy cơ dẫn đến căng thẳng lớn hơn với Nga hay không, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng con tàu này "thuộc đội tàu bóng đêm của Venezuela" và bị "coi là không thuộc quốc gia nào".

Phó tổng Mỹ JD Vance nói rằng con tàu "giả vờ là tàu Nga để trốn tránh các cơ chế trừng phạt".

Tàu tuần duyên Mỹ bám theo tàu dầu của Nga trong ảnh công bố ngày 6/1. Ảnh: X/Osint613

Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng 12 năm ngoái công bố lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt đi và đến từ Venezuela. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm 7/1 tái khẳng định "lệnh phong tỏa đối với dầu mỏ trái phép và bị trừng phạt của Venezuela vẫn có hiệu lực trên toàn thế giới".

Cùng ngày, tuần duyên Mỹ cũng thông báo chặn giữ tàu M Sophia treo cờ Panama chở dầu Venezuela tại khu vực gần bờ biển phía đông bắc Nam Mỹ. Giới chức Mỹ cho biết đây là vụ bắt tàu thứ tư trong những tuần gần đây. Theo hồ sơ từ tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA, con tàu này đang trong tình trạng chở đầy hàng.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, ABC News)