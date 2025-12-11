Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã bắt một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela, động thái tiếp tục làm leo thang căng thẳng giữa Washington và Caracas.

"Chúng tôi vừa bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, một tàu chở dầu lớn, rất lớn, trên thực tế là lớn nhất từ trước đến nay", Tổng thống Donald Trump ngày 10/12 nói với phóng viên trước khi bắt đầu một cuộc họp bàn tròn tại Nhà Trắng.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra với số dầu trên tàu, ông Trump đáp: "Chúng ta sẽ giữ nó, tôi đoán vậy". Ông khẳng định tàu chở dầu "đã bị bắt vì một lý do rất chính đáng".

Mỹ bắt tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela Binh sĩ Mỹ tiếp cận tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela ngày 10/12. Video: Youtube/Scripps News

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đăng trên X rằng con tàu thuộc "mạng lưới vận chuyển dầu bất hợp pháp", được sử dụng để vận chuyển dầu bị cấm vận từ Venezuela và Iran. Một video do bà Bondi đăng tải cho thấy binh sĩ Mỹ đu dây từ trực thăng xuống boong tàu chở dầu, sau đó tiến vào đài chỉ huy với súng trường giương cao.

Chính quyền Mỹ không nêu tên con tàu. Tuy nhiên, tập đoàn quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh cho hay tàu tên là Skipper, bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với cáo buộc nó liên quan đến hoạt động buôn bán dầu của Iran trước đây, khi nó có tên là Adisa.

Tàu Skipper đã rời cảng dầu chính Jose của Venezuela trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 5/12 sau khi chất lên khoảng 1,1 triệu thùng dầu thô, theo thông tin vệ tinh được trang TankerTrackers phân tích và dữ liệu vận chuyển nội bộ từ công ty dầu mỏ quốc gia Venezuela PDVSA.

Chính quyền Trump những tháng gần đây gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, triển khai một hạm đội tàu chiến và tàu sân bay lớn nhất thế giới đến khu vực để tiến hành nhiệm vụ chống ma túy.

Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hơn 20 xuồng bị cáo buộc chở ma túy trong khu vực, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng. Tổng thống Trump cũng nhiều lần nêu khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela. Tổng thống Maduro trong khi đó cáo buộc Mỹ đang quyết tâm thay đổi chính quyền tại nước này và muốn kiểm soát trữ lượng dầu mỏ của Venezuela.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)