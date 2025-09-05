Mỹ bắt hàng trăm lao động nước ngoài tại Georgia

Lực lượng ICE của Mỹ tiến hành cuộc đột kích lớn vào nhà máy sản xuất pin của Hyundai - LG, bắt 450 lao động nước ngoài bất hợp pháp.

Cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng các cơ quan liên quan của Mỹ ngày 4/9 được tiến hành tại một nhà máy sản xuất pin của Hyundai và LG ở bang Georgia.

"Chúng tôi đã bắt nhiều cá nhân không có giấy tờ", Steven Schrank, đặc vụ phụ trách Cơ quan Tình báo An ninh Quốc gia (HSI) ở Georgia, cho hay, thêm rằng cuộc đột kích nhằm điều tra về các hành vi "tuyển dụng trái phép".

Văn phòng Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) của Mỹ tại thành phố Atlanta, bang Georgia thông báo trên mạng xã hội X rằng khoảng 450 "người nước ngoài" bị bắt. Tờ Chosun cho biết khoảng 300 người trong số đó là công dân Hàn Quốc.

Lực lượng Mỹ bắt giữ công nhân tại nhà máy liên doanh Huyndai - LG tại bang Georgia ngày 4/9. Ảnh: X/ATF Atlanta

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Jae-woong ngày 4/9 cho hay ICE đã đột kích "công trường xây dựng nhà máy pin của một công ty Hàn Quốc ở Georgia", thêm rằng "nhiều công dân Hàn Quốc bị bắt" nhưng không nêu con số cụ thể.

"Hoạt động của các nhà đầu tư Hàn Quốc, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đất nước chúng tôi không thể bị xâm phạm một cách bất hợp pháp trong quá trình Mỹ thực thi pháp luật", ông nói.

Seoul cho hay đã cử nhân viên ngoại giao đến hiện trường và thành lập đội chuyên trách để giải quyết sự việc. Đồng thời, họ cũng "bày tỏ quan ngại" về cuộc đột kích với Đại sứ quán Mỹ tại Seoul.

Năm 2023, Hyundai Motor Group và LG Energy Solution đã công bố liên doanh trị giá 4,3 tỷ USD để sản xuất pin xe điện, trong đó mỗi công ty nắm 50% cổ phần. Nhà máy dự kiến cung cấp pin cho các mẫu xe điện của Huyndai, Kia và Genesis.

Nhà máy vừa bị đột kích là một phần trong gói đầu tư 12,6 tỷ USD của Huyndai vào Georgia, trong đó có nhà máy sản xuất ôtô vừa được khai trương. Đây được xem là dự án phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử bang này.

LG cho biết họ đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Hàn Quốc và các cơ quan liên quan để đảm bảo an toàn cho các công nhân và giúp họ sớm được trả tự do. Hyundai không bình luận về cuộc đột kích.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã tăng cường nỗ lực truy quét và trục xuất người nhập cư trái phép ở Mỹ. ICE đã trở thành lực lượng chính phụ trách nhiệm vụ này.

Thùy Lâm (Theo AFP, Reuters, Chosun)