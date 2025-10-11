Mỹ bắt đầu sa thải hơn 4.000 công chức khi chính phủ đóng cửa

Chính quyền Trump đã bắt đầu sa thải hơn 4.000 công chức tại 7 bộ, khi chính phủ vẫn đóng cửa do quốc hội không đạt được thỏa thuận ngân sách.

Theo hồ sơ được Bộ Tư pháp Mỹ nộp lên tòa án hôm 10/10, thông báo sa thải đang được gửi đến nhân viên liên bang tại 7 bộ, trong đó Bộ Tài chính cùng Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, chiếm hơn một nửa tổng số nhân sự bị sa thải.

Hồ sơ được Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình trong vụ Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ và Tổng Liên đoàn Lao động (AFL-CIO) kiện lên tòa án chống lại hoạt động sa thải trong thời gian chính phủ đóng cửa. Các bộ khác bị ảnh hưởng trong đợt cắt giảm nhân sự này gồm Bộ An ninh Nội địa, Bộ Giáo dục, Bộ Năng lượng, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị, cùng Cơ quan Bảo vệ Môi trường.

"Cắt giảm biên chế đã bắt đầu", giám đốc ngân sách Nhà Trắng Russ Vought đăng trên X. Ông không cung cấp thông tin chi tiết, song phát ngôn viên Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) xác nhận việc sa thải đã bắt đầu và quy mô sẽ "đáng kể".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 9/10. Ảnh: AFP

Cố vấn cấp cao của OMB, Stephen Billy, cho biết các cơ quan đang tiếp tục cân nhắc khả năng sa thải thêm nhân sự, nhưng "chưa có quyết định cuối cùng". Khoảng 4.000 công chức ở các bộ đã nhận được thông báo cắt giảm biên chế.

Đảng Dân chủ phản đối động thái này, cho rằng việc đóng cửa chính phủ không phải là lý do để Tổng thống Donald Trump sa thải công chức và cũng không trao cho ông thêm quyền hạn để làm như vậy. Họ lập luận rằng Nhà Trắng đang trả đũa phe Dân chủ vì không chịu thỏa hiệp để mở cửa trở lại chính phủ.

Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa cho biết phần lớn nhân sự bị sa thải tại bộ này thuộc biên chế Cơ quan An ninh Mạng và Cơ sở hạ tầng. Cơ quan này được cho là trở thành mục tiêu chính của Tổng thống Trump kể từ năm 2020, khi giám đốc lúc bấy giờ khẳng định ông đã thua ông Joe Biden trong bầu cử tổng thống.

Phát ngôn viên Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Andrew Nixon nói việc cắt giảm nhân sự tại bộ này tập trung vào "bộ máy quan liêu cồng kềnh" được tạo ra dưới thời chính quyền Biden.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa từ ngày 1/10 do phe Cộng hòa và Dân chủ không thể đạt thỏa thuận ngân sách cho năm tài khóa 2026. Việc sa thải nhân sự liên bang quy mô lớn là ưu tiên lâu dài của giám đốc ngân sách Nhà Trắng Vought. Tổng thống Trump và ông Vought đều công khai ý định sẽ tận dụng việc chính phủ đóng cửa để sa thải thêm nhân viên nhằm tái thiết bộ máy.

Huyền Lê (Theo NBC News, BBC)