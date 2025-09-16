Mỹ bắt đầu hoán cải máy bay Qatar thành chuyên cơ tổng thống

Không quân Mỹ xác nhận lực lượng này đã bắt đầu hoán cải chiếc Boeing 747-8 do Qatar tặng thành chuyên cơ cho tổng thống.

Phát ngôn viên Không quân Mỹ ngày 15/9 cho biết chiếc máy bay từ Qatar sẽ được sử dụng cho mục đích "hỗ trợ vận tải hàng không cho các chuyến công tác của tổng thống".

Thông tin về những chi tiết được hoán cải trên chiếc Boeing 747-8 cũng như công ty nào được trao hợp đồng để thực hiện đang được giữ bí mật, phát ngôn viên nói thêm.

Truyền thông Mỹ trước đó đánh giá việc cải tạo và lắp đặt thiết bị an ninh, liên lạc trên một chiếc máy bay cũ của nước khác, kể cả nước đồng minh với Mỹ, là nhiệm vụ rất phức tạp. Các cơ quan tình báo và an ninh Mỹ sẽ phải tháo dỡ toàn bộ máy bay tới tận phần khung và lắp ráp lại để tránh mọi nguy cơ rò rỉ thông tin.

Chiếc Boeing 747 của Qatar tại sân bay Palm Beach, Florida, Mỹ, hôm 15/2. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink hồi tháng 6 ước tính chi phí cải tạo chiếc máy bay này có thể tốn khoảng 400 triệu USD.

Hoàng gia Qatar tặng cho chính quyền Tổng thống Donald Trump máy bay Boeing 747-8 hạng sang, được ví như "cung điện bay", và nhấn mạnh đây có thể sẽ là món quà đắt nhất mà chính phủ Mỹ từng nhận được. Một chiếc Boeing 747-8 thương mại hiện có giá khoảng 400 triệu USD. Mẫu máy bay này dài hơn chiếc Không lực Một hiện tại hơn 5 m.

Nhiều nghị sĩ Mỹ, nhất là các đảng viên Dân chủ, đã bày tỏ lo ngại về món quà của Qatar, cho rằng chiếc máy bay tiềm ẩn một số rủi ro an ninh và không cần thiết.

Tổng thống Trump phản bác rằng "chỉ kẻ ngốc" mới từ chối nhận máy bay của Qatar. Thủ tướng Qatar cũng phủ nhận chiếc máy bay là món quà cá nhân cho ông Trump, nói rằng đây là giao dịch giữa hai chính phủ.

Ngọc Ánh (Theo CNN, NBC, Yahoo News)