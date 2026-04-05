Mỹ bắn tốc độ trung bình cả quãng đường khiến tài xế không thể dùng chiêu né

Hệ thống camera mới tính tốc độ trung bình trên cả quãng đường, khiến mọi chiêu giảm tốc trước điểm bắn trở nên vô dụng.

Một hệ thống giám sát tốc độ mới đang được triển khai tại bang Colorado đang khiến những tài xế quen "né" camera bằng ứng dụng như Waze (với tính năng báo vị trí camera tốc độ trên bản đồ) không còn đất diễn. Công nghệ mới theo dõi tốc độ của tài xế trên cả hành trình, thay vì là những điểm bắn tốc độ cố định dễ nhận diện, qua đó buộc họ phải tuân thủ giới hạn tốc độ trong suốt quãng đường.

Khác với camera truyền thống chỉ ghi nhận tốc độ tại một vị trí, hệ thống mới sử dụng nhiều camera đặt dọc tuyến đường để tính toán tốc độ trung bình. Khi xe đi qua từng điểm, camera ghi lại thời gian và biển số, từ đó xác định vận tốc trên toàn đoạn. Điều này đồng nghĩa việc giảm tốc đột ngột ngay trước camera sẽ không còn tác dụng, bởi từng mốc tốc độ trên hành trình đều được ghi nhận.

Theo cơ quan giao thông Colorado, hệ thống được triển khai trước tại các khu vực công trường hoặc những đoạn đường có nguy cơ tai nạn cao. Đây là những nơi tài xế thường có xu hướng chạy quá tốc độ, gây rủi ro cho công nhân và các phương tiện khác.

Hệ thống camera giao thông tại Mỹ. Ảnh: CPR

Mức phạt phổ biến được áp dụng là 75 USD nếu phương tiện vượt quá giới hạn cho phép, thường từ 16 km/h trở lên. Điểm đáng chú ý là vi phạm này không bị trừ điểm bằng lái, nhưng giấy phạt sẽ được gửi trực tiếp đến chủ xe, bất kể ai là người cầm lái tại thời điểm vi phạm.

Giới chức bang cho biết mục tiêu chính không phải tăng nguồn thu từ xử phạt mà là thay đổi hành vi lái xe. Các nghiên cứu trước đây cho thấy hệ thống đo tốc độ trung bình có thể giảm đáng kể số vụ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt tại khu vực đang thi công, nơi chỉ cần một sai sót nhỏ trong lái xe cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn.

Tuy nhiên, cách làm này cũng làm dấy lên nhiều tranh luận. Một số ý kiến lo ngại việc theo dõi liên tục trên cả đoạn đường có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư, trong khi số khác cho rằng đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh tai nạn giao thông vẫn ở mức cao.

Dù còn gây tranh cãi, hệ thống mới đang cho thấy một thực tế rằng những mẹo né camera giao thông quen thuộc dần trở nên lỗi thời. Khi tốc độ không còn được đo tại một điểm, mà là trên cả hành trình, lựa chọn duy nhất của tài xế là lái xe đúng luật từ đầu đến cuối.

Hồ Tân (theo Motor1)