Mỹ bắn nổ hàng loạt 'xuồng chở ma túy' trên Thái Bình Dương

Ba vụ tập kích "xuồng chở ma túy" trên vùng biển quốc tế phía đông Thái Bình Dương khiến 14 người thiệt mạng và có một người sống sót.

"Theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, Bộ Quốc phòng tiến hành ba cuộc tập kích nhắm vào 4 phương tiện mà các tổ chức trong danh sách khủng bố (DTO) sử dụng để buôn lậu ma túy ở phía đông Thái Bình Dương. Các phương tiện đều đã được xác minh bởi cơ quan tình báo, di chuyển trên tuyến đường buôn lậu ma túy và trên phương tiện có ma túy", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo ngày 28/10 trên mạng xã hội X.

Ông Hegseth cho biết cả ba đợt tấn công diễn ra vào ngày 27/10, trong vùng biển quốc tế. Đợt tấn công đầu tiên nhắm vào hai phương tiện cùng lúc, có 8 nghi phạm nam giới. Vụ tấn công thứ hai nhắm vào mục tiêu chở 4 người, trong khi đợt tấn công thứ ba nhắm vào phương tiện chở theo ba người.

Tổng cộng 14 nghi phạm thiệt mạng và một người sống sót sau ba vụ tập kích.

Mỹ bắn nổ loạt xuồng ma túy trên Thái Bình Dương 3 cuộc tập kích các xuồng chở ma túy trên vùng biển quốc tế phía đông Thái Bình Dương ngày 27/10. Video: X/SecWar

Bộ trưởng Hegseth cho biết lực lượng Mỹ đã ngay lập tức triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu nạn cho người sống sót. Chính quyền Mexico sau đó "nhận trách nhiệm phối hợp cứu hộ" người này. Ông Hegseth không nêu rõ liệu người sống sót sẽ tiếp tục bị quản lý bởi Mexico hay nước này sẽ bàn giao nghi phạm cho phía Mỹ.

"Bộ Quốc phòng Mỹ dành hơn hai thập kỷ bảo vệ đất nước của người khác. Giờ là lúc chúng tôi tự bảo vệ đất nước mình. Những kẻ khủng bố ma túy đã giết nhiều người Mỹ hơn cả Al-Qaeda. Chúng sẽ nhận cùng một kết cuộc. Chúng tôi sẽ truy tìm, lần ra mạng lưới và tiêu diệt họ", Bộ trưởng Hegseth viết.

Mỹ có thể đang mở rộng phạm vi áp dụng chính sách bắn nổ phương tiện nghi chở ma túy trên các vùng biển lân cận. Trong những tuần qua, quân đội Mỹ thực hiện ít nhất 8 vụ tập kích làm khoảng 40 người thiệt mạng, với các mục tiêu tập trung chủ yếu ở vùng biển Caribe.

Những động thái trên đã gây ra quan ngại trong một số chính trị gia vì chưa được chính quyền thông tin đầy đủ về chiến dịch. Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Kentucky Rand Paul phê phán các vụ không kích là "hành quyết không qua xét xử" trong cuộc phỏng vấn trên Fox.

Thanh Danh (Theo ABC, Guardian, Reuters)