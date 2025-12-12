Mỹ ban hành loạt trừng phạt với Venezuela

Mỹ tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt với người thân của Tổng thống Venezuela và 6 công ty vận chuyển dầu cho nước này.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 11/12 thông báo áp đặt cấm vận đối với ba cháu trai của bà Cilia Flores, phu nhân Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, gồm Efrain Antonio Campo Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas và Carlos Erik Malpica Flores.

Trong đó, Campo và Francisco Flores de Freitas bị cáo buộc là "kẻ buôn ma túy tại Venezuela". Mỹ từng áp đặt trừng phạt với Malpica vào năm 2017 song đã dỡ bỏ sau đó 5 năm, dưới thời cựu tổng thống Joe Biden, nhằm thúc đẩy đối thoại với Venezuela.

Cái tên thứ 4 bị ảnh hưởng là doanh nhân Ramon Carretero Napolitano, người bị Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc tham gia vào "những hợp đồng béo bở" với chính quyền Tổng thống Maduro.

Tổng thống Maduro phát biểu tại Caracas hôm 1/12. Ảnh: AP

Cơ quan này còn ban hành lệnh trừng phạt với 6 công ty vận chuyển dầu cho Venezuela, cũng như 6 tàu chở dầu mà Washington cho rằng liên quan đến "hoạt động vận chuyển gian dối, không an toàn" và đang cung cấp nguồn tài chính cho Caracas.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Mỹ bắt một tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela, động thái mà Washington mô tả là nhằm vào chính quyền ông Maduro. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 11/12 cho biết Mỹ sẽ đưa tàu đến cảng ở nước này và tịch thu số dầu mang theo.

Bộ Ngoại giao Venezuela lên án mạnh mẽ động thái trên, gọi đây là "hành vi trộm cắp trắng trợn và cướp biển quốc tế".

"Họ bắt cóc thủy thủ đoàn, ăn cắp con tàu và mở ra kỷ nguyên mới của tội phạm cướp biển tại Caribe", ông Maduro ngày 11/12 tuyên bố. "Venezuela sẽ bảo vệ mọi tàu để dầu mỏ của mình được giao dịch tự do trên khắp thế giới".

Mỹ những tháng gần đây gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Maduro, khi triển khai lực lượng quân sự lớn đến vùng biển gần Venezuela với lý do chống ma túy.

Washington đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hơn 20 xuồng nghi chở chất cấm trong khu vực, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng. Tổng thống Trump cũng nhiều lần nêu khả năng phát động chiến dịch tập kích trên bộ nhằm vào tội phạm ma túy ở Venezuela.

Mỹ bắt tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela Lực lượng Mỹ bắt tàu dầu ngoài khơi Venezuela hôm 10/12. Video: X/AGPamBondi

Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ muốn lật đổ chế độ tại Venezuela và kiểm soát trữ lượng dầu mỏ ở nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11/12 điện đàm với người đồng cấp Maduro và bày tỏ ủng hộ với lãnh đạo này, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)