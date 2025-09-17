Mỹ bác cáo buộc khủng bố đối với nghi phạm hạ sát CEO bảo hiểm

Thẩm phán bác bỏ hai cáo buộc giết người mang động cơ khủng bố đối với Luigi Mangione, nghi phạm hạ sát CEO tập đoàn bảo hiểm UnitedHealthcare.

Thẩm phán Gregory Carro tại tòa án bang New York ngày 16/9 bác bỏ hai cáo buộc khủng bố đối với Luigi Mangione, nghi phạm sát hại Brian Thompson, CEO tập đoàn bảo hiểm Mỹ UnitedHealthcare. Ông Carro cho rằng công tố viên không đưa ra được đủ bằng chứng để cáo buộc Mangione với tội danh giết người mang động cơ khủng bố.

Mangione bị cáo buộc nổ súng bắn chết Thompson ngay giữa đường phố ở khu Manhattan, trung tâm thành phố New York, hồi tháng 12/2024. Công tố viên lập luận rằng những tài liệu viết tay do Mangione để lại thể hiện động cơ khủng bố.

Trong phán quyết, thẩm phán Carro lưu ý bên công tố không nêu ra được những cáo buộc hợp với định nghĩa về khủng bố theo luật bang New York. Công tố viên cũng không chứng minh được nghi phạm có ý định gây áp lực chính trị lên chính quyền hoặc khủng bố dân chúng, những yếu tố cốt lõi trong đạo luật chống khủng bố của bang được thông qua sau vụ tấn công 11/9/2001.

"Không có bằng chứng nào cho thấy bị cáo đưa ra bất kỳ yêu cầu gì đối với chính quyền hoặc tìm cách thay đổi chính sách", Carro viết.

Luigi Mangione bị áp giải đến tòa án ở Manhattan, New York, ngày 16/9. Ảnh: AP

Thẩm phán giữ nguyên cáo buộc còn lại với Mangione là giết người cấp độ hai, không liên quan đến khủng bố, với mức phạt 15-25 năm tù. Ngoài ra, nghi phạm còn bị truy tố các tội liên quan đến vũ khí và làm giả giấy tờ. New York không áp dụng án tử hình.

Song song với phiên tòa cấp bang, Mangione cũng phải đối mặt với cáo buộc giết người từ cơ quan công tố cấp liên bang, có thể dẫn đến án tử hình. Thẩm phán Carro bác yêu cầu từ các luật sư đại diện Mangione rằng tòa cấp bang nên hoãn xét xử cho đến khi phiên tòa liên bang kết thúc, đồng thời ấn định ngày bắt đầu tranh tụng cấp bang vào 1/12.

Thompson là giám đốc điều hành mảng bảo hiểm của tập đoàn UnitedHealth Group, hãng bảo hiểm y tế lớn nhất Mỹ. Ông đến New York dự họp và bị bắn ba phát trên phố Manhattan lúc 6h45 ngày 4/12/2024.

Sau 5 ngày truy lùng, cảnh sát bắt Mangione tại một cửa hàng McDonald’s ở Altoona, bang Pennsylvania, cách hiện trường khoảng 480 km. Cơ quan điều tra cho biết nghi phạm mang theo những ghi chép chỉ trích các công ty bảo hiểm trục lợi hệ thống y tế Mỹ, cáo buộc họ "biến chất và tham lam".

Các công tố viên New York đã tìm cách áp dụng các điều khoản chống khủng bố được ban hành tại bang sau vụ khủng bố 11/9 khi truy tố Mangione. Điều khoản này quy định một hành vi phạm tội là khủng bố "nếu có mục tiêu đe dọa hoặc cưỡng ép công chúng", "ảnh hưởng chính sách của chính quyền" bằng các hành vi như đe dọa, giết người, ám sát hay bắt cóc.

Nếu bị kết án với tội danh khủng bố, hình phạt với bị cáo sẽ tăng nặng. Một vụ hành hung vốn có mức án tối đa 25 năm tù có thể chuyển thành chung thân. Trong trường hợp của Mangione, cáo buộc giết người liên quan đến khủng bố có khung hình phạt chung thân và không có cơ hội được ân xá. Với tội danh giết người cấp độ hai với động cơ khủng bố, bị cáo có thể lãnh án 15 năm đến chung thân.

Thanh Danh (Theo BBC, AP, Guardian)