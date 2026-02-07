Tổng thống Trump ký sắc lệnh cho phép Mỹ áp thuế các đối tác thương mại của Iran, giữa lúc phái đoàn hai nước đang đàm phán ở Oman.

Nhà Trắng ngày 6/2 công bố sắc lệnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành nhằm "ứng phó với những mối đe dọa từ Iran". Sắc lệnh có hiệu lực từ 0h ngày 7/2, cho phép Mỹ "áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ các nước có hoạt động giao thương trực tiếp hoặc gián tiếp với Iran".

Sắc lệnh không đề cập thuế suất cụ thể, nhưng lấy ví dụ là mức 25%, con số mà Tổng thống Trump từng nêu hồi tháng 1.

Văn kiện trao quyền cho Ngoại trưởng và Bộ trưởng Thương mại Mỹ cùng xác định có quốc gia nào đáp ứng tiêu chí hay không. Khi có kết luận, họ được phép phối hợp với Văn phòng Đại diện Thương mại và Bộ An ninh Nội địa Mỹ để quyết định "mức độ áp thuế" phù hợp.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh tại Nhà Trắng ngày 30/1. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump tháng trước thông báo sẽ áp thuế 25% với bất kỳ quốc gia nào giao thương với Iran, mô tả đây là quyết định không thể thay đổi, nhưng không đưa ra văn bản nào để hợp thức hóa tuyên bố. Trung Quốc khi đó cho rằng động thái áp thuế những nước giao thương với Iran là hành vi "cưỡng chế" và "gây sức ép".

Theo cơ sở dữ liệu kinh tế Trading Economics, các đối tác thương mại lớn của Iran là Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Iraq.

Động thái diễn ra khi căng thẳng Washington - Tehran vẫn ở mức cao, liên quan làn sóng biểu tình phản đối chính phủ tại hàng loạt thành phố ở Iran hồi cuối tháng 12/2025. Giới chức Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ kích động biểu tình leo thang bạo lực, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Tehran "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Mỹ đã triển khai lực lượng đáng kể đến Trung Đông và cảnh báo hậu quả nếu Iran không đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

Giới chức Mỹ và Iran ngày 6/2 đàm phán trực tiếp tại Oman nhằm hạ nhiệt nguy cơ xung đột. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi mô tả đây là "khởi đầu tốt" và sẽ tiếp tục nỗ lực. Ông tuyên bố Tehran chỉ thảo luận vấn đề hạt nhân, không bàn bất kỳ chuyện nào khác với Washington.

Đại diện Mỹ là đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump. Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 4/2 nói Mỹ muốn đàm phán cả về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, các nhóm vũ trang trong khu vực và vấn đề nhân quyền.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)