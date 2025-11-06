Mỹ áp thêm trừng phạt, Triều Tiên dọa đáp trả tương xứng

Triều Tiên chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump vì áp thêm lệnh trừng phạt liên quan nước này và tuyên bố sẽ đáp trả Mỹ tương xứng.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 4/11 thông báo áp trừng phạt với 8 cá nhân và hai thực thể với cáo buộc "tham gia nhiều hoạt động rửa tiền qua mạng có liên quan Triều Tiên". Động thái nhằm "chặn nguồn tài trợ cho chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng".

"Không có gì ngớ ngẩn hơn việc trông đợi kết quả mới trong khi vẫn đi theo kịch bản cũ từng thất bại trong quá khứ", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay dẫn thông báo từ Kim Un-chol, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề Mỹ của nước này.

Theo Thứ trưởng Kim, động thái cho thấy Mỹ vẫn giữ nguyên chính sách thù địch với Triều Tiên và Washington không thể thay đổi cục diện chiến lược theo cách này.

"Chừng nào chính quyền Mỹ hiện nay còn thể hiện lập trường thù địch, chúng tôi cũng sẽ kiên nhẫn và đáp trả tương xứng", thông báo cho biết.

Biểu tượng bên ngoài tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ ở Washington. Ảnh: Reuters

Trong chuyến công du châu Á tháng 10, trong đó Hàn Quốc là điểm dừng chân cuối cùng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi một cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông chủ Nhà Trắng sau đó nói lịch trình của ông "quá bận" và để ngỏ khả năng tổ chức cuộc gặp "trong tương lai gần".

Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi nào liên quan vấn đề. Trong khi đó, tình báo Hàn Quốc tuần này cho biết khả năng cao Triều Tiên và Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào đầu năm 2026.

Như Tâm (Theo Yonhap, Reuters)