MỹĐội tuyển chủ nhà dẫn 6-2 sau tám trận trong ngày mở màn Ryder Cup kì đấu thứ 43, hôm 24/9.

Bryson DeChambeau của đội tuyển Mỹ ăn mừng trên green hố 15 ở nội dung fourball tại Ryder Cup chiều 24/9/2021. Ảnh: AFP

Ở nội dung foursome buổi sáng, Mỹ thắng ba và thua một. Buổi chiều đánh fourball, họ thắng hai và hoà hai. Đội trưởng Steve Stricker tung cả sáu tân binh vào cuộc, gồm Collin Morikawa, Patrick Cantlay, Xander Schauffele, Harris English, Daniel Berger và Scottie Scheffler. Tất cả đều bất bại ở cả hai thể thức.

Ở trận thua duy nhất, Justin Thomas/Jordan Spieth đã so kè Jon Rahm/Sergio Garcia Thomas-Spieth qua sáu hố đầu. Đôi châu Âu dẫn từ hố 7, lên 3up từ hố 10, giữ lợi thế này sau hố 15. Đầu hố 17 par3, cặp chủ nhà bị dẫn 2 up nhưng vẫn nuôi hy vọng hoà trận nếu thắng hố. Tuy nhiên, Thomas phát hỏng, bóng đập bờ dốc rồi lăn vào vực trong khi cờ hiệu cùng phía, gần rìa green.

Spieth khiến khán giả trầm trồ qua màn giải cứu "siêu đẳng":

Mỹ áp đảo châu Âu ngày đầu Ryder Cup

Sau khi ra tay, anh mất đà nhưng không ngã nhờ xoay người tuôn xuống gần mép hồ Michigan.

Bóng lên green cách hố gần một mét. Khi ấy đối thủ đã vào green sau một cú nhưng nhiều khả năng hai putt. Từ đầu trận, Thomas và Spieth nhiều lần mất cơ hội thắng hố do hỏng putt. Nếu Thomas vào putt đầu, phe chủ nhà đạt par đồng thời còn cửa sang hố 18. Nhưng anh lại hỏng hố 17 nên cùng đồng đội thua Rahm/Garcia 3&1. Trong đấu hố, cuộc so tài kết thúc khi số hố thắng (up, đứng trước) lớn hơn số hố còn lại.

Ngược lại, cặp lính mới Cantlay/Schauffele của chủ nhà áp đảo đôi khách kì cựu Rory McIlroy/Ian Poulter. Họ thắng đến 5&3, trong đó thắng liên tục năm hố đầu rồi duy trì suốt nửa đầu sân. McIlroy/Poulter thu cách biệt còn 3 up sau hố 11. Nhưng bộ đôi của Mỹ trở lại 5up đồng thời dứt điểm bằng birdie hố 15.

Ngày khai cuộc, đội trưởng Stricker bố trí Cantlay và Schauffele vào nhóm đánh 36 hố, bên cạnh Johnson và Thomas. Xét nhóm đúp vòng, Johnson và Schauffele đều trọn hai điểm sau khi bắt cặp fourball buổi chiều. Thể thức này, Thomas/Cantlay hoà Tommy Fleewood/Viktor Hovland.

Jon Rahm của đội tuyển châu Âu đánh bóng từ bẫy cát hố 16 trong nội dung fourball ở Ryder Cup chiều 24/9/2021. Ảnh: AFP

Ryder Cup là giải đồng đội nam chuyên nghiệp giữa hai nền golf mạnh nhất, ra mắt hồi 1927 theo định kì hai năm. Cả sự kiện gồm 28 trận theo thể thức đấu hố lần lượt kiểu foursome và fouball – đối kháng cặp với 16 trận chia đều cho hai ngày đầu và single – tay đôi ngày cuối. Mỗi trận thắng tương đương một điểm, hoà 0,5.

Kì trước, châu Âu thắng 17,5-10,5 khi tiếp Mỹ trên sân Le Golf National, ngoại ô Paris. Kì này, Mỹ chọn Whistling Straits ở bang Wisconsin làm sân nhà với cả đội hình thuộc top 21 thế giới. Họ cần mốc thắng 14,5 còn châu Âu sẽ giữ Cúp Ryder khi đạt 14 điểm sau ba ngày.

Quốc Huy