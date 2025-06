Mỹ - Anh công bố chi tiết thỏa thuận thương mại

Ngày 16/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận chính thức giảm một số loại thuế nhập khẩu với Anh, như ôtô, máy bay và linh kiện máy bay.

Thông tin này được ông Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer công bố bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại Canada. Theo đó, mỗi năm, 100.000 xe hơi của Anh xuất khẩu sang Mỹ sẽ chỉ bị áp thuế 10%, thấp hơn nhiều so với mức 25% mà các quốc gia khác hiện phải chịu.

Ngoài ra, theo sắc lệnh do Nhà Trắng công bố, Mỹ cũng dự định áp hạn ngạch nhập khẩu với thép và nhôm từ Anh. Các mặt hàng trong hạn ngạch sẽ được miễn thuế, với điều kiện Anh phải chứng minh chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất không đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Mức hạn ngạch cụ thể sẽ do Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick quyết định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 16/6. Ảnh: Reuters

Anh trước đó cũng tránh được mức thuế 50% mà ông Trump áp với nhôm, thép của các nước khác từ đầu tháng. Mức nước này hiện phải chịu chỉ là 25%. Dù vậy, họ sẽ phải đạt thỏa thuận với Mỹ trước ngày 9/7 để tránh thuế bị nâng lên.

Hai bên cũng thống nhất miễn thuế nhập khẩu cho ngành hàng không Anh, gồm cả máy bay và linh kiện máy bay. Tuy nhiên, một số lĩnh vực quan trọng khác, như dược phẩm, lại không được đề cập.

Trong sự kiện công bố hôm 16/6, Tổng thống Trump ca ngợi mối quan hệ với Anh là "tuyệt vời". "Chúng tôi đã ký và thỏa thuận đã hoàn tất", ông nói. Thủ tướng Anh cũng gọi đây là "một ngày rất tốt đẹp với cả hai quốc gia".

Anh là nước đầu tiên đạt thỏa thuận giảm thuế nhập khẩu với Mỹ. Đổi lại, nước này cũng chấp thuận giảm thuế với bò và ethanol của Mỹ, nhưng khẳng định các sản phẩm này vẫn sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn thực phẩm ngặt nghèo của Anh.

Đầu tháng trước, hai quốc gia cho biết đã đạt thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên hôm đó, hai bên chưa ký kết văn bản nào và cũng không công bố nhiều chi tiết.

Việc thực thi thỏa thuận sẽ mất nhiều thời gian, do nhiều chi tiết cần được thống nhất thêm và một số vấn đề vẫn cần làm rõ. Anh gọi thỏa thuận này là chiến thắng lớn cho ngành hàng không và xe hơi.

"Việc đưa các thỏa thuận thương mại vào thực thi thường mất nhiều tháng, nhưng chúng tôi đã hoàn tất loạt cam kết đầu tiên chỉ trong vài tuần. Và chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây", Bộ trưởng Thương mại Anh Jonathan Reynolds tuyên bố. Ông cho biết hai nước đang nỗ lực nhằm đạt được "những ưu đãi đáng kể" cho ngành dược phẩm Anh.

Hà Thu (theo Reuters)