MX Master 4 - chuột cao cấp có phản hồi xúc giác

MX Master 4 được làm từ 48% nhựa tái chế, bánh lăn bằng nhôm carbon thấp và pin sử dụng 100% cobalt tái chế. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn gây lo ngại với lớp cao su bọc bên hông có thể bị hư sau một thời gian sử dụng giống các thế hệ trước.

Các nút bấm của MX Master 4 sử dụng công nghệ Quiet Click, được cải tiến giúp giảm tiếng ồn đến 90% so với trước. Khi sử dụng MX Master 4, người dùng hầu như không nghe được âm thanh từ thao tác cuộn con lăn hay bấm nút, giúp tập trung hơn cho công việc.