MX Master 4 - chuột cao cấp có phản hồi xúc giác

MX Master 4 thay thế cho mẫu MX Master 3S trước đó. Sản phẩm giữ thiết kế công thái học đặc trưng của dòng MX Master, giúp tay cầm tự nhiên, lòng bàn tay ôm sát thân chuột, sử dụng thời gian dài không gây mỏi. Tuy nhiên, Logitech cũng bổ sung một số cải tiến như làm cho mẫu chuột thế hệ mới gọn và ít bo tròn hơn, bề mặt nhiều hoa văn nhám giúp bám chắc tay. Thiết kế mới cũng lộ ốc vít để dễ tháo lắp thay pin và sửa chữa hơn trước.
MX Master 4 được làm từ 48% nhựa tái chế, bánh lăn bằng nhôm carbon thấp và pin sử dụng 100% cobalt tái chế. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn gây lo ngại với lớp cao su bọc bên hông có thể bị hư sau một thời gian sử dụng giống các thế hệ trước.
Các nút bấm của MX Master 4 sử dụng công nghệ Quiet Click, được cải tiến giúp giảm tiếng ồn đến 90% so với trước. Khi sử dụng MX Master 4, người dùng hầu như không nghe được âm thanh từ thao tác cuộn con lăn hay bấm nút, giúp tập trung hơn cho công việc.
Logitech trang bị tính năng Action Ring vào nút cử chỉ ở khu vực ngón cái. Khi bấm, màn hình hiện lên một vòng tròn nhỏ giúp truy cập nhanh các lệnh tắt cho từng ứng dụng. Theo Logitech, Action Ring có thể giúp giảm 33% thời gian thao tác. Người dùng có thể tùy chỉnh thông qua ứng dụng Logi Options+.
Điểm nổi bật nhất của sản phẩm là phản hồi xúc giác với công nghệ rung Haptic Sense. Tính năng này cho cảm giác sử dụng "thật tay", tăng độ chính xác, giúp cảm nhận được từng mức di chuyển nhỏ của con trỏ, hữu dụng cho tác vụ chỉnh sửa hình ảnh, video với mức độ chi tiết cao.
Các công nghệ được xem là thương hiệu của dòng MX Master vẫn được giữ trên thế hệ mới là bánh xe MagSpeed với công nghệ cuộn điện từ có tốc độ siêu nhanh 1.000 dòng/giây. Cảm biến Darkfield 8.000 DPI hỗ trợ sử dụng và thao tác chính xác trên các bề mặt, kể cả kính.
Chip kết nối và ăng-ten được cải tiến, đi kèm đầu thu USB-C Logi Bolt cho kết nối nhanh và ổn định hơn hai lần so với MX Master 3S. Đầu thu có thể giúp kết nối liền mạch với bàn phím, tai nghe của Logitech. Sản phẩm cũng cho kết nối Bluetooth với ba thiết bị khác nhau như tablet, smartphone và PC.
MX Master 4 hướng đến người dùng cho công việc, chỉnh sửa hình ảnh thay vì chuyên game. Ngoài thời lượng pin 70 ngày cho một lần sạc, MX Master 4 cũng trang bị sạc nhanh với một phút sạc cho ba tiếng sử dụng. Tuy nhiên khi dùng tính năng rung phản hồi, thời lượng sẽ bị giảm xuống.
