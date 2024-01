MV Việt hút hàng chục triệu lượt xem năm qua

MV "Em đồng ý" (Đức Phúc), "Cắt đôi nỗi sầu " (Tăng Duy Tân) dẫn đầu trong các sản phẩm hút hàng chục triệu lượt xem trên YouTube năm 2023.

MV "Em đồng ý" - Đức Phúc

Nhạc phẩm là phiên bản song ngữ Anh - Việt của ca khúc I Do do nhóm 911 ra mắt 15 năm trước. Ca khúc được phối lại, kèm thêm lời tiếng Việt của nhạc sĩ Khắc Hưng. MV mang thông điệp về tình yêu, nhấn mạnh ở khoảnh khắc cầu hôn. Nội dung nói về chuyện tình của nhiều người có hoàn cảnh, độ tuổi khác nhau như vợ chồng già, cô gái câm, người mẹ đơn thân.

Khi nhận lời mời thực hiện phiên bản mới cùng nghệ sĩ Việt trẻ, các thành viên 911 hào hứng. Hiện MV đạt 59 triệu lượt xem trên YouTube sau 10 tháng phát hành.

MV "Em đồng ý " Trích MV "I Do" của Đức phúc và nhóm 911. Video: YouTube Đức Phúc official

MV "Nếu lúc đó" (tlinh, 2pillz) - tlinh

Ca khúc do tlinh viết theo phong cách hip hop, lấy cảm hứng từ chuyện tình buồn cá nhân. Trong video nhạc, stylist Tigrebia chọn cho cô váy áo chất liệu voan, lụa hay đầm cưới sắc hồng. Diễn xuất của tlinh nhận bình luận tích cực từ khán giả, nhất là phân cảnh cô gào khóc thể hiện sự dằn vặt, thu hút 56 triệu lượt xem trên YouTube.

tlinh hát "Nếu lúc đó" Video: YouTube tlinh

MV "Cắt đôi nỗi sầu" - Tăng Duy Tân

Ca khúc ra mắt tháng 10/2023, do Tăng Duy Tân tự sáng tác, Drum7 là nhà sản xuất âm nhạc. MV quay trong 23 giờ tại phim trường, thể hiện tâm trạng của một người chia tay tình yêu. Sản phẩm thu hút 56 triệu lượt xem trên YouTube, có mặt trong đề cử "MV của năm" thuộc giải thưởng Làn Sóng Xanh 2023.

MV "Cắt đôi nỗi sầu" - Tăng Duy Tân Video: YouTube Tăng Duy Tân official

"Thị Mầu" (Nguyễn Hoàng Phong) - Hòa Minzy

Ca sĩ mời Masew thực hiện bản phối nhạc dân gian kết hợp điện tử, vũ công Quang Đăng biên đạo động tác nhảy. Hòa Minzy còn tổ chức cuộc thi thiết kế trang phục, lựa chọn bối cảnh nổi tiếng ở Hà Nội để ghi hình, mời nghệ sĩ chèo Thu Huyền diễn xuất cùng. Trong MV, cô mượn hình ảnh nhân vật Thị Mầu, truyền tải thông điệp tình yêu chèo. Video hiện có 47 triệu lượt xem trên YouTube, có mặt trong đề cử "MV của năm" giải Làn Sóng Xanh 2023.

MV "Thị Mầu" - Hòa Minzy Video: YouTube Hòa Minzy official

MV "Nấu cơm cho em" - Đen Vâu, PiaLinh

Nội dung video là hành trình của Đen Vâu và ca sĩ trẻ PiaLinh (Hương Linh) đến thăm các em nhỏ tại Điện Biên. Rapper gửi thông điệp nhân văn về sự sẻ chia, yêu thương giữa người với người. Sản phẩm chiếm cảm tình của khán giả bởi lối kể chuyện mộc mạc, chân thành, có 42 triệu lượt xem trên YouTube.

MV "Nấu cơm cho em" Video: YouTube Đen

MV "Lệ lưu ly" (DT Tập Rap, Drum7) - Vũ Phụng Tiên

Nhạc phẩm pha trộn giữa RnB và ngũ cung, nói về cảm xúc níu kéo của một cô gái trong tình yêu. Sản phẩm hiện thu hút 33 triệu lượt người xem trên YouTube. Giọng ca trẻ Vũ Phụng Tiên cũng lọt vào đề cử "Gương mặt mới xuất sắc" của Làn Sóng Xanh 2023.

MV "Lệ lưu ly" Video: YouTube DT Tập Rap

MV "Hit Me Up" - Binz

Video do Phương Vũ đạo diễn, lấy cảm hứng từ các bộ phim điện ảnh kinh điển Titanic, A Clockwork Orange, The Shining và Singin’ in the Rain. Binz vào vai nghệ sĩ Xuân Đan sống ở thập niên 1970, có mối quan hệ tình cảm với cô gái xinh đẹp (fashionista Châu Bùi đóng). Sản phẩm đạt 27 triệu lượt xem trên YouTube, cũng lọt vào đề cử "MV của năm" giải Làn Sóng Xanh 2023.

MV "Hit Me Up" - Binz Video: YouTube Binz Da Poet

MV "Anh là ngoại lệ của em" (Trid Minh) - Phương Ly

Hồi tháng 10, ca sĩ ra sản phẩm mở màn cho dự án album đầu tay Bông hoa nhỏ. Ca khúc thuộc thể loại disco-pop với giai điệu bắt tai. Trong không gian vũ trường, Phương Ly thể hiện hình ảnh một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu. Video đạt 21 triệu lượt xem trên YouTube.

MV "Anh là ngoại lệ của em" Video: YouTube Phuong Ly official

MV "Mưa tháng sáu" (Hứa Kim Tuyền) - Văn Mai Hương

Sản phẩm có 21 triệu lượt xem trên YouTube sau bảy tháng phát hành. MV là cảm xúc của cô gái ngồi trên taxi khi trời đổ mưa, lắng nghe ca khúc đầy tâm trạng và hồi tưởng về những gì đã qua. Văn Mai Hương cho biết video nhạc lấy cảm hứng từ những thước phim nổi tiếng của đạo diễn đình đám châu Á thập niên 1990 - Vương Gia Vệ.

MV "Mưa tháng sáu" Video: YouTube Văn Mai Hương official

MV "Về với em" (CLK Production) - Võ Hạ Trâm

Tác phẩm được sáng tác dựa trên chuyện tình thật của Võ Hạ Trâm. Chồng cô viết lời Ấn, nội dung là lời nguyện thề của người con gái, không ngại vượt nghìn dặm xa xôi để đến bên người yêu. Ca sĩ đầu tư 5 tỷ đồng để thực hiện các cảnh quay tại Ấn Độ. Cô thay tám trang phục, thực hiện các điệu nhảy đặc trưng cùng vũ công xứ Bollywood. Sau tám tháng phát hành, hiện MV đạt 20 triệu lượt xem trên YouTube.

MV "Về với em" Video: Võ Hạ Trâm official

MV "Tất cả hoặc không là gì" (Đông Thiên Đức) - Cao Thái Sơn

Video ra mắt hồi tháng 9, hiện có 15 triệu lượt xem trên YouTube. Lần đầu, Cao Thái Sơn có sản phẩm vào top thịnh hành. Trong MV, ca sĩ là chàng trai có quá khứ bất hạnh khi thường xuyên bị bố bạo hành. Khi nhìn vợ của ông chủ bị chồng đánh đập, anh đồng cảm với cô. Cao Thái Sơn mời nghệ sĩ Quang Minh, diễn viên Lê Quốc Nam, người mẫu Hoàng Nhung tham gia diễn xuất.

MV "Tất cả hoặc không là gì" - Cao Thái Sơn Video: Võ Hạ Trâm official

MV "Đại minh tinh" (Hứa Kim Tuyền) - Văn Mai Hương

Sản phẩm ra mắt hồi tháng 9, hiện đạt 15 triệu lượt xem trên YouTube. Trong vai trò người kể chuyện, ca sĩ lắng nghe, đồng cảm với những buồn vui của các ngôi sao màn ảnh. Video có sự tham gia diễn xuất của Hồng Ánh, Hồng Đào, Kaity Nguyễn. Sản phẩm có mặt trong đề cử "MV của năm" thuộc giải thưởng Làn Sóng Xanh 2023.

MV "Đại minh tinh" Video: YouTube Văn Mai Hương official

MV "Anh ấy của cô ấy" (Kai Đinh) - Bảo Anh

Sản phẩm nằm trong EP Không biết nên vui hay buồn của ca sĩ phát hành hồi cuối tháng 5. Sau một năm im ắng trong làng nhạc, Bảo Anh trở lại với bản ballad buồn, được khán giả đón nhận, thu hút 14 triệu lượt xem trên YouTube. Nội dung của video là câu chuyện gặp lại người yêu cũ, với những nuối tiếc, trăn trở trong tâm trí.

MV "Anh ấy của cô ấy" Video: YouTube Bảo Anh

MV "Vũ trụ có anh" - Phương Mỹ Chi

Trong video, Phương Mỹ Chi mượn hình tượng cô Tấm để kể chuyện. Ở cổ tích Việt Nam, Tấm là người hiền lành, chăm chỉ. Còn Phương Mỹ Chi khai thác nhân vật Tấm là người con gái vui tươi, tích cực, hết mình theo đuổi tình yêu, hạnh phúc. Ca khúc do ca sĩ và nhóm DTAP sáng tác, thuộc thể loại disco kết hợp âm hưởng của ca trù. Sản phẩm đạt 14 triệu lượt xem trên YouTube sau tám tháng phát hành, có mặt trong đề cử "MV của năm" giải Làn Sóng Xanh 2023.

MV "Vũ trụ có anh" Video: YouTube Phương Mỹ Chi

"Ưng quá chừng" (Kai Đinh) - Amee

Tác giả bài hát mượn hình ảnh loài mèo để thể hiện sự rung động của một cô gái dành cho chàng trai trong giây phút mới gặp nhau. Kai Đinh sử dụng cách gieo vần và nói lái như "trong lành có ong, trong lòng có anh".

Bên cạnh ca từ, điều tạo sức hút là "vũ đạo mèo" của Amee và vũ đoàn, nhanh chóng thành xu hướng trên TikTok tại thời điểm phát hành. Hiện sản phẩm có 14 triệu lượt xem trên YouTube.

MV "Ưng quá chừng) Vídeo: YouTube ST.319 entertainment

Hoàng Dung