MV tôn vinh đám cưới Việt

Ca sĩ Vũ Thùy Linh giới thiệu nét đẹp trong lễ cưới truyền thống Việt ở MV ''Trộm vía''.

MV 'Trộm vía' của Vũ Thùy Linh MV ''Trộm vía'' của ca sĩ Vũ Thùy Linh. Video: Nhân vật cung cấp

MV do Nhu Đặng - đạo diễn MV Bắc Bling - thực hiện, kể câu chuyện cưới hỏi ở Việt Nam, bắt đầu từ việc cô gái đưa người yêu về ra mắt gia đình đến đám cưới. Đạo diễn dẫn dắt người xem đến những vùng miền trên cả nước bằng việc lồng ghép các hình ảnh về nếp sinh hoạt, phong tục, văn hóa. Đó là cuộc sống của ngư dân ở miền Trung, nghệ thuật hát bội, cải lương miền Nam, cách ăn uống của người miền Tây.

Trộm vía được Tăng Nhật Tuệ sáng tác, Lưu Quang Minh hòa âm phối khí, mang giai điệu, lời ca tươi vui, với thông điệp: ''Là cô dâu Việt Nam lấy chồng Việt Nam''. Trong ca khúc, Vũ Thùy Linh có cách hát đơn giản, gần gũi, nhờ sự hướng dẫn của cô giáo Hoàng Mỹ Ngọc. Ca sĩ kỳ vọng đem đến một sản phẩm giữ gìn bản sắc truyền thống, đồng thời phù hợp không khí âm nhạc đương đại.

MV quy tụ các diễn viên Thân Thúy Hà, Lâm Thanh Nhã. Vũ Thùy Linh cho biết mời Lâm Thanh Nhã đóng nam chính bởi ấn tượng anh từ phim Mưa đỏ, nhận thấy diễn viên có vẻ ngoài hiền lành, duyên dáng, phù hợp hình ảnh chú rể rụt rè trong MV.

Tại họp báo ra mắt sản phẩm ở Hà Nội, hôm 11/1, êkíp tạo phông nền cưới cho khách mời chụp ảnh, sắp xếp dàn bê tráp của hai nhân vật chính. Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Hường diện trang phục quan họ, hóa thân mẹ của ''cô dâu'' Vũ Thùy Linh để ủng hộ ca sĩ.

Nghệ sĩ Thúy Hường (hàng đầu bên phải) xuất hiện tại sự kiện. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Vũ Thùy Linh được đào tạo về phong cách thính phòng cổ điển. Năm 2024, cô ra mắt album đầu tay Tơ đồng thánh thót, kết hợp bốn làn điệu dân gian gồm xẩm, quan họ Bắc Ninh, chèo, chầu văn với dàn nhạc giao hưởng. Theo ca sĩ, nhiều năm học thính phòng, cô chưa tìm ra điều khác biệt của bản thân cho đến khi học dân gian. Từ đó, Vũ Thùy Linh mong muốn làm mới mình song trước khi theo xu hướng, cô làm một dự án nghệ thuật để hiểu và thể hiện tình yêu với di sản văn hóa cốt lõi. Sau album Tơ đồng thánh thót, cô đúc kết nhiều kinh nghiệm và phối hợp làm việc nhanh hơn ở tác phẩm Trộm vía.

Ca sĩ 27 tuổi, tốt nghiệp ngành Sư phạm âm nhạc, trường Đại Học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, là Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc, trường Đại Học Sư phạm nghệ thuật Trung ương. Từ hiệu ứng của album Tơ đồng thánh thót, cô có cơ hội biểu diễn mở màn tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hozo, trở thành diễn giả chương trình Cất cánh.

Phương Linh