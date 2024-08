Chuỗi ngày khổ luyện cùng mốc son sự nghiệp của VĐV Châu Tuyết Vân, Lê Văn Công, Nguyễn Huy Hoàng được tái hiện trong MV "Tiếp lửa vinh quang".

Tiếp lửa vinh quang ra mắt ngày 31/7, do Only C sáng tác và giọng ca trẻ Orange thể hiện. MV dài gần bốn phút, như thước phim ngắn điểm lại lát cắt cảm xúc suốt chặng đường dài Herbalife đồng hành thể thao Việt Nam, từ bóng đá, bơi lội, taekwondo đến cử tạ...

MV tái hiện chặng đường khổ luyện, vinh quang của vận động viên MV "Tiếp lửa vinh quang". Video: Herbalife

Đằng sau giây phút thăng hoa trên sàn đấu và những huy chương danh giá, các VĐV đổ nhiều mồ hôi, nước mắt, không ngừng khổ luyện, thậm chí đối mặt chấn thương dai dẳng, trong đó có VĐV cử tạ Lê Văn Công, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, "hoa khôi làng võ" Châu Tuyết Vân hay dàn tuyển thủ bóng đá quốc gia Việt Nam.

Dù gian truân, các VĐV không bỏ cuộc, quyết vượt giới hạn bản thân để chạm đến mốc son sự nghiệp, làm rạng danh thể thao nước nhà. Thước phim đưa khán giả trở lại với khoảnh khắc thi đấu hết mình, dìu nhau đứng dậy sau mỗi lần ngã của các chàng trai "áo đỏ sao vàng" trong trận giao hữu giữa Việt Nam - Singapore (ngày 22/9/2022) và Việt Nam - Philippines (ngày 12/12/2022).

Khoảnh khắc lực sĩ Lê Văn Công căng mình tập nâng tạ. Năm ngoái, anh giành huy chương vàng hạng 49 kg tại Giải cử tạ người khuyết tật vô địch thế giới ở Saudi Arabia. Ảnh: Herbalife

Vì yêu taekwondo như hơi thở, Châu Tuyết Vân quyết đứng dậy sau mỗi lần ngã sóng xoài. Nỗ lực khổ luyện giúp cô tám lần đoạt huy chương vàng thế giới. Tương tự, khuyết tật đôi chân bẩm sinh không thể ngăn cản Lê Văn Công hai lần vô địch thế giới môn cử tạ. Ở tuổi 24, Huy Hoàng là kình ngư số một Việt Nam, 12 lần lên đỉnh Đông Nam Á.

Ca từ ý nghĩa, thúc đẩy ý chí VĐV là một trong những lý do giúp MV tạo dấu ấn. Điển hình là đoạn: "Đừng sợ khó khăn, ngọn lửa ấy vẫn cháy trong tim mình. Dù cho gian nan muôn đợt sóng, hậu phương càng thêm vững chãi hơn. Mồ hôi nước mắt, hàng vạn con người sẽ tiếp lửa đến vinh quang" hay "dù cho vấp ngã vẫn xứng lời ngợi ca, quyết không bỏ cuộc. Tự tin chiến thắng, khó đến mấy cũng vượt qua. Đạp lên giông tố xứng đáng anh hùng ca’.

Không chỉ cổ vũ tinh thần các VĐV, MV Tiếp lửa vinh quang còn lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh đến mọi người. "Qua loạt giải pháp dinh dưỡng được chuyên gia dày công nghiên cứu, chúng tôi kỳ vọng góp phần nâng cao thành tích của thể thao nước nhà và tăng cường sức khỏe cho hàng triệu người Việt", đại diện Herbalife nói.

Ngoài tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, đơn vị vừa ký hợp đồng tài trợ cho ba VĐV Lê Văn Công, Nguyễn Huy Hoàng và Châu Tuyết Vân. Theo đó, nhãn hàng hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng, xây dựng nền tảng sức khỏe cho họ trước, trong và sau tập luyện lẫn thi đấu.

Herbalife hỗ trợ dinh dưỡng, tiếp sức VĐV vượt giới hạn bản thân, chạm đến những mốc son sự nghiệp. Ảnh: Herbalife

Từ ngày đầu hoạt động tại Việt Nam, Herbalife đặt mục tiêu kề vai sát cánh các VĐV và đội tuyển nước nhà. Cụ thể, doanh nghiệp liên tục tài trợ các đoàn thể thao Việt Nam dự giải đấu lớn ở khu vực và thế giới, là đối tác chiến lược của Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam.

Năm 2021, Herbalife là nhà tài trợ chính thức của các cấp tuyển quốc gia, qua chương trình hợp tác cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cung cấp sản phẩm, chia sẻ kiến thức dinh dưỡng và hỗ trợ tài chính khi đội thi đấu nước ngoài.

Đại diện nhãn hàng lý giải nếu kỹ thuật, chiến lược là "mũi giáo" công phá đối thủ, thì nền tảng dinh dưỡng, thể lực là "tấm khiên" duy trì sự bền bỉ trong thi đấu. Do đó, Herbalife liên tục trao đổi với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tổ chức các buổi đào tạo nhằm tiếp cận kiến thức dinh dưỡng khoa học, mời chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu quốc tế về làm việc với các CLB, ngôi sao thể thao.

Gần nhất, hôm 15/7, Herbalife mời Tiến sĩ Dana Ryan chia sẻ kiến thức tại buổi đào tạo "Áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học cho VĐV bóng đá" cho đại diện 58 CLB chuyên nghiệp toàn quốc.

Đại diện Herbalife và chuyên gia dinh dưỡng Dana Ryan chụp lưu niệm tại buổi đào tạo hôm 15/7. Ảnh: Herbalife

Bên cạnh đó, hôm 17/7, Herbalife đồng hành Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân cho 16 VĐV, huấn luyện viên và cán bộ đoàn thể thao nước nhà tham dự Olympic Paris 2024.

Hiếu Châu