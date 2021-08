MV mới của Orange gây chú ý

"Em hát ai nghe" - MV mới của ca sĩ Orange - lọt vào top 15 ca khúc thịnh hành của Youtube sau một ngày ra mắt.

MV "Em hát ai nghe" của Orange gây chú ý Trích MV "Em hát ai nghe" (Trungg I.U sáng tác) của Orange. Video: Youtube Orange Singer

Orange vào vai một cô gái mắc hanahaki (nôn ra những cánh hoa) - chứng bệnh giả tưởng của những nhân vật yêu đơn phương trong một số truyện tranh Nhật, Hàn. Trong giấc mơ, cô đi qua cánh rừng có bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, tìm hình bóng người mình yêu. Đến bối cảnh mùa đông, cô tìm được chàng trai (Khương Lê đóng), cũng là lúc tình cảm của cô bị từ chối.

MV được quay tại Đà Lạt hồi đầu năm, do đạo diễn Vũ Hồng Thắng thực hiện. Orange cho biết đây là sản phẩm đầu tư nhất sự nghiệp của cô, kinh phí chủ yếu ở khâu kỹ xảo hình ảnh. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Trungg I.U sáng tác, thể loại pop ballad, tiết tấu chậm, mang tính tự sự. Ca sĩ từng trình diễn ca khúc ở cuộc thi The Heroes hồi tháng 6 với bản phối EDM.

Đạt gần 700 nghìn lượt xem sau một ngày ra mắt, MV nằm trong dự án đánh dấu sự trưởng thành trong âm nhạc của Orange. Ca sĩ từng trải qua giai đoạn trầm cảm nhẹ, đôi lúc gồng mình để trở nên cá tính, lạnh lùng, khiến nhiều người thấy ác cảm. Cô nói: "Bây giờ, tôi thoải mái thể hiện mình hơn nên muốn khai thác thêm những góc buồn bã, trầm lắng của bản thân".

Orange đóng cặp với Khương Lê - nam chính phim "Gái già lắm chiêu 5" - trong MV. Ảnh: Team Orange

Orange sinh năm 1996, tên thật là Khương Hoàn Mỹ, gây chú ý năm 2014 khi thi Nhân tố bí ẩn (X-Factor), đội Hồ Ngọc Hà. Cô nổi tiếng với bản hit Người lạ ơi - hát cùng Superbrothers và Karik, ra mắt năm 2018, hiện đạt hơn 200 triệu lượt xem. Cuối năm 2018, cô dự lễ trao giải MAMA (Mnet Asian Music Awards) và đoạt danh hiệu Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc. Năm 2019, cô đoạt giải Ngôi sao mới châu Á ở "Hong Kong Asian-Pop Music Festival".

Tam Kỳ