MV kỷ niệm sinh nhật Trịnh Công Sơn tốn 600 giờ quay

"Nắng thủy tinh" - MV hoạt hình kỷ niệm sinh nhật lần thứ 83 của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - quay trong 600 giờ.

MV nhạc phim được thực hiện theo thể loại stop-motion (hoạt hình tĩnh vật), ra mắt tối 28/2. Video mở đầu bằng khung cảnh nhạc sĩ trẻ ngủ quên trên đồng hoa hướng dương. Khi câu hát "Màu nắng hay là màu mắt em" cất lên, bản nhạc Nắng thủy tinh trong túi chàng trai bay theo gió, qua cánh đồng, đưa anh tìm đến một cô gái đang ngồi uống trà. Ca khúc do Avin Lu - diễn viên đóng Trịnh Công Sơn thời trẻ trong phim Em và Trịnh - song ca cùng ca sĩ Suni Hạ Linh, nhạc sĩ Đức Trí hòa âm.

Nhóm tác giả dành 420 giờ để làm hai mô hình búp bê nhạc sĩ và nàng thơ. Êkíp thử nghiệm 17 mẫu trang phục, 10 chất liệu tóc, 20 gương mặt mới ra mẫu ưng ý, có tạo hình gần giống Avin Lu và Hoàng Hà (đóng Dao Ánh, tình nhân thời trẻ của Trịnh Công Sơn). Sau đó, họ tốn 600 giờ quay với 2.200 khung hình, tạo thành MV dài hai phút 27 giây.

Búp bê nhân vật Trịnh Công Sơn và Dao Ánh trong MV. Ảnh: Thanh Huyền

Nắng thủy tinh ra đời một năm trước khi Trịnh Công Sơn và Dao Ánh yêu nhau. Bà là em gái Ngô Vũ Bích Diễm, tức Diễm "xưa". So với chị, Dao Ánh có mối tình sâu đậm cùng Trịnh Công Sơn hơn. Họ quen biết từ năm 1964, khi đó Dao Ánh là nữ sinh 14 tuổi ở Huế, ngưỡng mộ tiếng đàn của Trịnh Công Sơn - lúc ấy 25 tuổi. Khi viết thư cho nhạc sĩ, Dao Ánh giãi bày tình cảm và an ủi những chuyện không vui sau khi ông chia tay Bích Diễm.



Đem lòng cảm mến, Trịnh Công Sơn sáng tác nhiều ca khúc tặng Dao Ánh như Mưa hồng, Còn tuổi nào cho em, Ru em từng ngón xuân nồng, Lời buồn thánh... Trong 37 năm từ khi gặp Dao Ánh đến cuối đời, Trịnh Công Sơn đã viết hơn 300 lá thư cho bà. Chuyện tình của họ kết thúc năm 1967 do nhạc sĩ chủ động chia tay.

Avin Lu (trái) và Hoàng Hà trong phim "Em và Trịnh". Ảnh: Galaxy

Phim Em và Trịnh được bấm máy đầu tháng 11/2020, dự kiến ra rạp vào tháng 4, sau một năm hoãn vì dịch. Tác phẩm có kinh phí 40 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư ở bối cảnh, do phim kéo dài từ thập niên 1960 đến 1990. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng làm tư vấn sản xuất cho phim. Anh là con trai cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng - một trong những người bạn thân của Trịnh Công Sơn. Gia đình cố nhạc sĩ cho biết góp ý êkíp về kịch bản nhưng tôn trọng sáng tạo của đạo diễn. Vai chính - nhạc sĩ thời trung niên - do Trần Lực đóng. Vai danh ca Thanh Thúy - người từng được Trịnh Công Sơn viết tặng ca khúc Ướt mi - do Phạm Nhật Linh (sinh năm 2001) hóa thân.

