MV 'Kiếp sau vẫn là người Việt Nam' bị nhận xét lạm dụng AI

MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" bị khán giả nói thiếu chân thực do dùng AI quá đà, êkíp sau đó xin lỗi và gỡ video.

Trích MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" Trích MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam".

MV xây dựng từ ca khúc do Tuấn Cry (tác giả Bắc Bling) sáng tác, năm giọng ca thể hiện gồm nghệ sĩ Thu Huyền, Quốc Thiên, Quân A.P, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc. Bài hát nhận được nhiều lời khen ở phần âm nhạc giàu cảm xúc hào hùng, tôn vinh niềm tự hào dân tộc. Tuy nhiên, MV bị số đông khán giả chỉ ra còn nhiều chi tiết chưa ổn về hình ảnh lịch sử, văn hóa.

Bản audio "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" Bản audio "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam".

Chẳng hạn, ở cảnh minh họa Trần Quốc Toản bóp nát quả cam vì không được dự hội nghị Bình Than năm 1282, bối cảnh AI tạo ra là vùng đồi núi, dù sự kiện thực tế diễn ra tại đồng bằng, thuộc Trần Xá, Hải Dương (nay là Hải Phòng). Trong phân đoạn mở đầu MV, hình ảnh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên bản đồ chưa được hiển thị chính xác.

Nhiều lỗi hình ảnh xuất hiện, như bàn tay dư thừa trong cảnh những người quê nhường cơm sẻ áo. Cuối video, một số họa tiết trống đồng bị méo mó, cờ Tổ quốc trên mái nhà sai quy chuẩn. Nhiều người xem đánh giá video lạm dụng AI ở các phân đoạn múa, khi để "diễn viên ảo" thể hiện mặc dù không khó dàn dựng.

Cảnh tái hiện Trần Quốc Toản bóp nát quả cam trong MV.

Trên mạng xã hội, chủ đề nhặt "sạn" trong MV gây chú ý với hàng nghìn lượt chia sẻ. Khán giả Minh Đạt bình luận: "Mình ủng hộ ý tưởng làm MV về đất nước nhằm lan tỏa tình yêu Tổ quốc, song yêu nước phải đi đôi với trí tuệ. Nếu thiếu kiến thức có thể sẽ gây tác động tiêu cực".

Ông Phước Châu - cựu quản lý truyền thông một cụm rạp ở TP HCM - nhận xét khâu hình ảnh do AI chế tác có phần tùy tiện, thiếu chăm chút, nhất là ở những cảnh liên quan lịch sử qua từng thời kỳ. Còn đạo diễn Hoàng Duẩn đánh giá phần âm nhạc, ca từ ở mức ổn. Tuy nhiên, MV có nhiều cảnh cận bộ đội, thanh niên, người già, khoảnh khắc cô gái múa lụa với biểu cảm đơ cứng, kém cảm xúc.

Tối 8/8, sau một ngày phát hành, nhà sản xuất ẩn MV trên YouTube, thay bằng bản audio. Ông Trần Thành Trung - tổng đạo diễn dự án - cho biết sau khi đọc bình luận của khán giả, êkíp "ghi nhận và rút kinh nghiệm". Theo đơn vị, sản phẩm hướng tới việc gợi tả, nhiều tình tiết mang tính ẩn dụ, chứ không phải tái hiện lịch sử.

"Tuy nhiên, một số khung hình trong video nhạc đã lãng mạn hóa. Điều này chưa phù hợp với một sản phẩm âm nhạc truyền tải phần nào góc nhìn về lịch sử", ông Trung nói.

Đại diện êkíp nói thêm khi thực hiện tác phẩm, họ có sự cố vấn chuyên môn từ nhiều đơn vị. "Dù vậy, chúng tôi luôn cầu thị, lắng nghe mọi đóng góp để mang đến những điều tốt nhất khi ứng dụng AI trong sản phẩm", ông Trung cho biết.

Phạm Vĩnh Khương - sinh năm 1992, đạo diễn phụ trách khâu AI của MV - nói ban đầu, khi bàn ý tưởng, họ nghiên cứu xem liệu có thể quay bối cảnh thực tế. Tuy nhiên, do độ hoành tráng của kịch bản, câu chuyện nằm ngoài điều kiện của êkíp, do đó họ quyết định dùng trí tuệ nhân tạo để giảm tải áp lực.

Chi tiết bàn tay dư thừa trong cảnh người dân nhường cơm sẻ áo trong MV.

Đạo diễn giải thích thêm, video lấy ý tưởng từ một "bảo tàng cảm xúc trong ngày hội non sông". Đầu MV là khung cảnh ruộng lúa vào mùa gặt, nơi mọi người sẻ chia tình nghĩa, tiếp nối là hình ảnh cha ông chiến đấu vì độc lập dân tộc.

Phần sau khắc họa sự đùm bọc, tương thân tương ái giữa con người thời hiện đại - từ chống chọi thiên tai đến đồng lòng vượt qua đại dịch. Kết thúc MV là hình ảnh thế hệ trẻ ngẩng cao đầu, tiếp nối truyền thống, bước vào kỷ nguyên mới.

Làng nhạc Việt hưởng ứng xu hướng dùng AI trong làm nhạc, quay MV từ khoảng hai năm nay, song một số bị phản ứng vì không đạt chất lượng. Năm 2024, Đan Trường dùng công nghệ mô phỏng chính anh, xây dựng nhân vật, bối cảnh miền quê cho MV Em ơi ví dầu. Êkíp cho AI học thuộc gần 600 tấm ảnh để tạo ra một phiên bản Đan Trường. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận xét tạo hình không đẹp bằng ngoài đời, khuôn mặt ca sĩ thiếu cảm xúc.

Mai Nhật

Ảnh, Video: T Production