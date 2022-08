MONO - em ca sĩ Sơn Tùng M-TP - ra MV đầu tay, thu hút hơn một triệu lượt xem sau nửa ngày, dù bị chê hát không rõ lời.

MV đầu tay của em trai Sơn Tùng M-TP gây chú ý MV "Quên anh đi" - MONO. Video: Mono Official

Ra mắt tối 7/8, MV Quên anh đi hiện lọt vào top 4 danh sách ca khúc thịnh hành của YouTube Việt Nam. Sản phẩm là dự án ra mắt, đánh dấu vai trò ca sĩ của MONO (nghệ danh Việt Hoàng).

MV mang môtíp xuyên không, mở đầu với bối cảnh thời hiện đại. Tình cờ gặp cô gái trong quán cà phê, chàng trai nhận ra người tình một thời, ký ức ùa về. MV chuyển sang màu sắc fantasy, đôi nhân vật lạc giữa những không gian huyền ảo: dưới đáy đại dương sâu thẳm, giữa thiên hà đầy sao, trong ngôi nhà hoang giữa đồi núi...

Sản phẩm được đầu tư ở khâu dàn dựng. Để khắc họa cảnh đôi nhân vật gặp nhau dưới đại dương, đạo diễn cho xây một bể bơi bề ngang 3m, chiều cao 3m. Quá trình thực hiện, do áp suất nước lớn, hồ bơi bị rỉ, êkíp phải xây gấp một bể khác. Ca sĩ mất gần hai ngày quay với 6-7 bối cảnh.

Êkíp dựng nhiều bối cảnh để thể hiện ý tưởng MV. Ảnh: Mono Team

Được khen khâu hình ảnh, MV nhận nhiều lời chê ở lối hát của ca sĩ. Xuyên suốt MV, giọng ca 22 tuổi hiếm khi hát tròn vành rõ chữ. Anh hát nuốt chữ, lạm dụng kỹ thuật luyến láy, khiến đa phần người nghe không nhận ra nội dung ca từ, nhất là ở những đoạn tempo nhanh, như: "Nghĩ đến phía trước tương lai có ánh mặt trời/ Mà buông đi những rối bời (oh)/ Chắc chắn nơi đó sẽ cho em điều tuyệt vời nhất...". Khán giả Nguyên Thảo nhận xét: "Nghe lần đầu, mình chỉ hiểu rõ tương đối ở phần điệp khúc, sau đó phải tìm lời mới biết ca sĩ hát gì".

Nhạc sĩ Quốc An - tác giả loạt hit Cây đàn sinh viên, Hát với dòng sông - nhận xét việc MONO hát không rõ lời một phần do ca từ trái dấu của tiếng Việt khi kết hợp với giai điệu. "Một số đoạn khiến tôi liên tưởng đến chất giọng anh trai cậu ấy - Sơn Tùng M-TP. Tôi không quá ấn tượng về giai điệu lẫn giọng hát, chỉ đánh giá cao ở MV". Nhà thơ Phong Việt cho rằng do việc hát không rõ lời theo "trend", chỉnh sửa nhiều ở hiệu ứng âm thanh khiến người nghe khó cảm nhận chất giọng của ca sĩ.

Phần lời - do ca sĩ tự viết - cũng bị đánh giá là chưa đặc sắc. Bài hát là lời tâm sự của chàng trai khi hồi tưởng cuộc tình trong quá khứ, mong người yêu sớm quên anh đi và "đừng coi anh là một người xấu". Cách tác giả lạm dụng sáo ngữ khi gieo vần khiến ca từ đôi lúc trở nên nhàm chán, chẳng hạn: "Nàng là áng mây trôi phiêu bồng/ Mênh mông bát ngát trên cao/ Là đóa hoa hương thơm nồng...". Về giai điệu, ca khúc được một số khán giả khen bắt tai, hợp xu hướng với âm hưởng EDM đặc trưng.

Việt Hoàng (phải) nhận được sự ủng hộ từ anh trai - Sơn Tùng MTP khi lấn sân ca hát. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở buổi ra mắt truyền thông với vai trò ca sĩ hôm 7/8, MONO tự nhận còn nhiều thiếu sót, cần thời gian học hỏi trên con đường mới. Về ảnh hưởng của Sơn Tùng M-TP trong âm nhạc, Việt Hoàng cho biết: "Từ bé, anh Tùng đã che chở, bao bọc tôi. Giọng hát của tôi và anh Tùng giống nhau một phần nhờ cùng bố mẹ sinh ra, do đó khó tránh khỏi những so sánh". Ca sĩ kỳ vọng bằng nỗ lực, anh được khán giả ghi nhận ở các sản phẩm tới.

MV mở màn cho album đầu tay 22 gồm ba chương, tám bài hát, xoay quanh sự trưởng thành của một người đàn ông cùng các mối quan hệ tình cảm. Album mang màu sắc pop/R&B với các ca khúc như Em là, Buông, L.I.E (Love is eternal)... ra mắt vào ngày 18/8.

Nguyễn Việt Hoàng sinh năm 2000, từng theo học trường Hutech, TP HCM. Anh nổi tiếng từ nhỏ khi xuất hiện cùng Sơn Tùng M-TP ở một số sự kiện. Sau khi chuyển vào TP HCM, Việt Hoàng sống cùng anh trai, được Sơn Tùng M-TP dìu dắt, nâng đỡ. Anh được giới trẻ quan tâm trên mạng xã hội nhờ gu thời trang năng động, biết chơi nhạc cụ và ca hát.

Mai Nhật