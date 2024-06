MV của Sơn Tùng M-TP được xem nhiều nhất thế giới 24 giờ qua

"Đừng làm trái tim anh đau" - MV mới của Sơn Tùng M-TP - là video được xem nhiều nhất trên YouTube toàn cầu 24 giờ qua.

Trích MV "Đừng làm trái tim anh đau" - Sơn Tùng M-TP Trích MV "Đừng làm trái tim anh đau" của Sơn Tùng M-TP. Video: M-TP Entertainment

Theo trang thống kê Kworb, tính đến 17h ngày 9/6, MV đứng đầu YouTube sau chưa đầy một ngày phát hành với 5,3 triệu lượt xem. Trước đó, video đạt top một trending ở YouTube Việt Nam sau hai giờ ra mắt - nhanh nhất từ trước đến nay, phá kỷ lục của Jack với bản audio Đom đóm (năm 2020).

MV cũng lọt vào top thịnh hành của nhiều quốc gia như Australia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada. Đừng làm trái tim anh đau đứng đầu các hệ thống nhạc số nhạc ở Việt Nam như iTunes, Spotify.

Ca khúc đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng M-TP với dòng pop ballad, mang âm hưởng sôi nổi, tương tự loạt hit Nơi này có anh, Có chắc yêu là đây, Muộn rồi mà sao còn. Ca từ là dòng tâm tình chàng trai gửi đến người anh thương, mong cuộc sống luôn có cô kề bên. So với các sáng tác thuộc dòng EDM/dance như There’s no one at all, Making my way, bài mới được phối khí đơn giản hơn, giúp ca sĩ thoải mái thể hiện chất giọng với lối hát nhấn nhá, bay bổng.

Sơn Tùng M-TP bên bạn diễn Pimtha. Ảnh: Huyền Trang

Trong MV, anh vào vai nhân viên công sở khởi đầu một ngày làm việc tẻ nhạt. Cuộc sống nhân vật dần thay đổi khi xuất hiện một cô gái khiến anh tương tư. Chàng trai hình dung chuỗi ngày hạnh phúc sắp tới: Dẫn cô đi ăn nhà hàng, lên sân khấu biểu diễn, cầu hôn người trong mộng và về chung một nhà. Cuối MV, anh nhận ra mọi thứ chỉ trong tưởng tượng, quay về cuộc sống thực. Bạn diễn cùng Sơn Tùng M-TP là Pimtha, một trong những hot girl được quan tâm nhất ở Thái Lan với 4,7 triệu người theo dõi trên Instagram.

Ca sĩ sáng tác ca khúc từ bốn năm trước, giữ kín thông tin về thể loại đến ngày ra mắt. Qua bài hát, anh gửi gắm thông điệp: "Hãy mở rộng trái tim trước âm nhạc, chúng ta sẽ nhận lại những quả ngọt từ cuộc sống".

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Anh bén duyên ca hát với ca khúc Cơn mưa ngang qua vào tháng 8/2011. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện TP HCM, được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt. Anh tạo dấu ấn qua loạt bài hit Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh. Năm 2015, ca sĩ đóng phim điện ảnh Chàng trai năm ấy (đạo diễn Quang Huy), thành công với doanh thu 60 tỷ đồng.

Anh từng đoạt nhiều giải thưởng như: "Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á" (MTV Europe Music Awards 2015), "Single của năm" (Làn sóng xanh 2015), "Ca sĩ của năm" (Cống hiến 2016), "Ca sĩ được yêu thích nhất" (Làn sóng xanh 2016), ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng YouTube.

Mai Nhật