MuzikDapDich góp phần lan tỏa âm nhạc tích cực trong đại dịch

Chiến dịch #MuzikDapDich do SpaceSpeakers khởi xướng với mục tiêu 'Dùng âm nhạc để dập tắt dịch bệnh' thu hút hơn 3500 video sau hai tuần thực hiện.

Vượt qua mọi rào cản về chuyên môn âm nhạc hay mức độ lan tỏa, chiến dịch có hình thức tham gia rất đơn giản là sáng tạo nên những giai điệu, lời hát mang phong cách cá nhân, dựa trên một beat nhạc do SpaceSpeakers sản xuất. Vì vậy, không chỉ có rapper và producer (nhà sản xuất), chiến dịch còn thu hút sự tham gia của rất nhiều vũ công, nhà sáng tạo cũng như các khán giả không chuyên cùng nhau tạo nên nhiều sản phẩm âm nhạc thú vị.

Chia sẻ về lý do khởi xướng chiến dịch, đại diện SpaceSpeakers cho biết, Tiến sĩ khoa học thần kinh Istvan Molnar-Szakacs (Viện Khoa học Thần Kinh Semel, Đại học California tại Los Angeles) từng nói: "Khi cảm thấy căn nhà thật trống vắng vì chỉ có một mình, bạn bật một bản nhạc và đột nhiên thấy khá lên nhiều bởi vì bạn đã không còn đơn độc nữa. Không đơn độc ở đây không phải theo nghĩa đen, mà là cảm giác như có bầu bạn cạnh bên".

Theo đó, 3500 video tham gia chiến dịch đã thu hút khoảng 32 triệu lượt xem và hàng triệu lượt tương tác Facebook. Các sản phẩm này là sự sáng tạo độc đáo, nguyên bản, mang đúng phong cách của người làm ra nó, từ rap liên thanh như Rhymastic, gieo vần thả flow như SOOBIN, gảy guitar điện như Binz cho đến lối phối nhạc điệu nghệ của Touliver và TINLE.

Bằng năng lượng và sức trẻ của cộng đồng yêu nhạc, các tác phẩm mang nhiều thông điệp nhân văn được gửi đến cộng đồng như nguyên tắc 5K' tích cực nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa; cập nhật tin tức thường xuyên và hàng loạt lời nhắn ý nghĩa khác.

Các thành viên SpaceSpeakers.

Chiến dịch cũng có sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ như nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương, Touliver, Soobin, Binz, SlimV, Rhymastic, JustaTee, Tiên Tiên, Karik, Suboi, LK, Andree... Với xuất phát điểm bằng thể loại rap, hip-hop, #MuzikDapDich thu hút nhiều rapper trẻ nổi bật như Gonzo, 16 Typh, RTee, MCK, ICD, Yuno Bigboi, Tlinh, G Ducky...

Bên cạnh đó, nhiều ca sĩ trẻ như Charles, Kim Chi Sun, Vũ Thanh Vân, K.O, CODY... cùng cộng đồng dancer, các nhạc công violine, guitarbass và cả DJ trên cả nước cũng hưởng ứng chiến dịch này, cùng SpaceSpeakers mang đến 10 tấn gạo đến các đơn vị tuyến đầu chống dịch.

"2020, we have changed so much

We found the best in the worst, we are staying strong when everything stops

2021, we’re still here, making music, spreading love

I’ll never give up, so tell me you do think like me"

Tạm dịch:

"2020, chúng ta đã thay đổi thật nhiều

Ta mình tìm thấy những thứ tốt đẹp nhất trong điều tồi tệ nhất, ta vẫn giữ mình mạnh mẽ khi mọi thứ ngưng đọng

2021, ta vẫn ở đây, tạo nên âm nhạc và lan tỏa yêu thương

Em sẽ không bao giờ từ bỏ, vậy nên hãy nói với em rằng anh có cùng suy nghĩ như em nhé"

Lấy cảm hứng từ chính tình trạng Covid-19 và giãn cách kéo dài, lời hát ngắn dựa trên nền beat của #MuzikDapDich của ca sĩ Kim Chi Sun đã khái quát nhiều suy nghĩ của cộng đồng trong những ngày này. Trên khắp thế giới, con người vẫn đang phải vật lộn với những điều trước đây chưa từng nghĩ tới.

Soobin thực hiện thử thách #MuzikDapDich.

Bên cạnh khả năng lan tỏa mạnh mẽ của âm nhạc và sức hút của các nghệ sĩ nổi tiếng, SpaceSpeakers cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch này, mang đến cho cộng đồng hip hop "sân chơi" sáng tạo qua từ khóa #MuzikDapDich.

Đại diện SpaceSpeakers cho biết, trái với sự khiêu khích, bốc đồng nhiều người thường nghĩ về văn hóa hiphop khi mới du nhập vào Việt Nam cách đây một thập kỷ, giờ đây, chúng ta chứng kiến sự chuyển mình tích cực của định vị nhạc hiphop trong hệ sinh thái nhạc Việt, từng bước biến những cái tên indie thành mainstream. Và SpaceSpeakers luôn cố gắng không ngừng để góp phần thúc đẩy sự chuyển mình đó.

Touliver - nhà sáng lập SpaceSpeakers.

Khép lại một chiến dịch ý nghĩa và năng lượng tích cực, #MuzikDapDich cho thấy tầm quan trọng âm nhạc trong những ngày tinh thần ảm đạm vì dịch bệnh. Âm nhạc là liều thuốc tinh thần hữu ích và dễ dàng để sẻ chia. Đồng thời, với cách thức tham gia độc đáo, chiến dịch cũng góp phần xóa mờ những khoảng cách từng tồn tại trong âm nhạc từ người làm sáng tạo đến thể loại âm nhạc. Từ đó, các nghệ sĩ mainstream, underground hay indie có thể cùng nhau cất tiếng vì đồng bào.

(Nguồn và ảnh: SpaceSpeaker)