Musk tiếp tục hoài nghi về 'AI nguy hiểm' tại OpenAI

Lần thứ ba trong 10 ngày, Elon Musk nói ông lo ngại OpenAI đã phát hiện ra "yếu tố nguy hiểm" của AI, dẫn đến vụ sa thải Sam Altman.

"Tôi có cảm xúc lẫn lộn về Sam. Chiếc nhẫn quyền lực có thể đã hỏng", Elon Musk nói tại sự kiện Dealbook Summit của New York Times ngày 29/11, nhắc đến chiếc nhẫn trong phim The Lord of the Rings.

Elon Musk. Ảnh: Reuters

Tỷ phú Mỹ cho biết ông chưa có thông tin nội bộ về lý do OpenAI phế truất Sam Altman, sau đó đưa CEO này trở lại vị trí. Tuy nhiên, ông lo ngại về câu chuyện phía sau đối với tương lai của trí tuệ nhân tạo.

"Tôi muốn biết tại sao Ilya Sutskever cảm thấy mạnh mẽ đến mức muốn chống lại Sam. Điều đó nghe có vẻ nghiêm trọng, tôi cũng không nghĩ nó tầm thường. Tôi lo rằng có thứ gì đó nguy hiểm phía sau, liên quan đến yếu tố AI mà họ phát hiện ra".

Trước đó, ngày 24/11, Musk cũng đặt câu hỏi về biến động tại OpenAI. Tỷ phú tin "điều gì đó đáng sợ" đã thúc đẩy Sutskever, nhà đồng sáng lập kiêm nhà khoa học trưởng của OpenAI, hạ bệ Altman.

Ngày 20/11, ông cũng lên tiếng về việc ban quản trị OpenAI đột ngột sa thải CEO. "Tôi rất lo lắng. Ilya là người có đạo đức và không ham muốn quyền lực. Ông ấy sẽ không hành động quyết liệt như vậy trừ khi thật cần thiết. Thế giới cần biết nếu OpenAI sở hữu thứ gì đó gây nguy hiểm cho nhân loại", Musk viết.

Elon Musk từ lâu đã cảnh báo về hiểm họa của AI đối với nhân loại, dù khẳng định công nghệ này có nhiều điểm tốt. Ông là người đồng sáng lập OpenAI năm 2015 và giúp thu hút nhiều nhân tài chủ chốt, trong đó có Sutskever, nhưng rời công ty sau đó vài năm vì bất đồng.

OpenAI vẫn chưa hé lộ nguyên nhân sa thải Sam Altman. Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn nội bộ cho biết CTO OpenAI Mira Murati nói với nhân viên rằng một bức thư mật, do một số nhà nghiên cứu OpenAI gửi tới hội đồng quản trị cũ, về bước đột phá của dự án Q* (Q-Star) đã thúc đẩy họ hành động và ra quyết định hạ bệ Altman.

Q* là trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) được OpenAI phát triển song song với ChatGPT. Theo định nghĩa của công ty, AGI là hệ thống siêu trí tuệ toàn năng, thông minh hơn con người. Sự thể hiện xuất sắc của nó khiến nhiều người lạc quan về tương lai của siêu trí tuệ, nhưng số khác lại lo ngại Q* có thể đe dọa nhân loại nên đã gửi thư cảnh báo.

Bảo Lâm (theo Business Insider)